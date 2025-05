DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Mai auf 2,1 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Mai leicht abgeschwächt. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank auf eine Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,2) Prozent, wie das Statistischen Bundesamts (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,0 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,2 (0,5) Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Mai überraschend zurück

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Mai überraschend eingetrübt. Der Indikator fiel auf 40,5 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Januar. Im April stand der Index bei 44,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 45,0 Punkte erwartet. Der Frühindikator liegt damit weiter unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Stimmung der US-Verbraucher im Mai konstant

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai konstant gezeigt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA verharrte bei der Umfrage am Monatsende bei 52,2 von 52,2 Ende April. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,5 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 50,8.

Von Fed bevorzugte US-Inflationsrate sinkt im April

Eine wichtige US-Inflationsrate ist im April gesunken: Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 2,1 (Vormonat: 2,3) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,2 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex um 0,1 (0,0) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,1 Prozent gelautet.

Trump auf Truth Social: China hat Handelsabkommen "total verletzt"

US-Präsident Donald Trump hat China scharf angegriffen und behauptet, es habe gegen die Bedingungen eines kürzlich vereinbarten Handelsabkommens verstoßen. "Ich habe mit China einen schnellen Deal abgeschlossen, um es vor einer meiner Meinung nach sehr schlechten Situation zu bewahren, die ich nicht erleben wollte. Dank dieses Deals hat sich alles schnell stabilisiert und China konnte wieder wie gewohnt weitermachen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "China hat, was für manche vielleicht nicht überraschend ist, seine Vereinbarung mit uns vollständig verletzt. So viel zum Thema Mr. NICE GUY!"

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada's 1Q BIP annualisiert +2,2%

Kanada's 1Q BIP PROGNOSE: +1,7%

Kanada 4Q BIP revidiert auf +2,1% von +2,6%

Brasilien BIP 1Q +2,9% gg Vorjahr

Brasilien BIP 1Q +1,4% gg Vorquartal

