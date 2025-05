Die Banken in den USA haben unbeachtet unglaublich hohe Verluste angehäuft. Kommt jetzt womöglich die nächste große Bankenkrise, vielleicht sogar viel schlimmer als der Kollaps der Silicon Valley Bank? Das müssen Anleger jetzt wissen und mit diesen Aktien profitieren sie sogar davon. Es ist gerade zwei Jahre her, da kollabierte am 10. März 2023 die Silicon Valley Bank und löste in den USA eine kleine Bankenkrise aus. Grund dafür war der Anstieg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...