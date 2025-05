XRP in der Seitwärtsphase: Investoren warten auf Impulse

Während viele Altcoins zuletzt für Bewegung sorgten, scheint bei Ripple (XRP) derzeit die Luft raus zu sein. Die aktuelle technische Analyse deutet auf eine längere Seitwärtsphase hin - mit einer möglichen Tendenz zur Unterseite. Laut Coincodex liegt der aktuelle Kurs von XRP bei rund 2,20 US-Dollar, wobei die Prognose bis zum 29. Juni 2025 mit einem leichten Rückgang auf 2,22 US-Dollar rechnet.

Bärisches Sentiment trotz positiver Marktlage

Zwar zeigt der Fear & Greed Index mit 74 eine überdurchschnittlich hohe Risikofreude im Markt, doch das Sentiment bei XRP selbst bleibt bärisch. Nur 13 von 30 Tagen waren zuletzt grün, die Volatilität liegt bei moderaten 4,73 Prozent. Der RSI pendelt mit 47,19 im neutralen Bereich, während der Kurs unter der 50- und 200-Tage-Linie notiert.

Ein weiteres Warnsignal kommt von den technischen Indikatoren, die aktuell keinen günstigen Zeitpunkt für einen Einstieg signalisieren. Sowohl Momentum als auch Struktur sprechen eher für Vorsicht. Kleinere Aufwärtsimpulse erhielt XRP am Donnerstag, nachdem ein US-Gericht die von Ex-Präsident Trump eingeführten Sonderzölle einkassierte, doch diese Bewegung drehte sich schnell wieder, als ein Gericht die Berufung der US-Regierung zuließ.

Charttechnische Entwicklung bleibt unsicher

Charttechnisch bewegt sich XRP innerhalb eines fallenden Keils - ein klassisches Reversal-Muster mit bullischer Implikation. Sollte der Kurs die obere Trendlinie durchbrechen, könnte ein Ziel bei rund 2,63 US-Dollar (+14 Prozent) aktiviert werden. Voraussetzung dafür ist jedoch ein klarer Ausbruch mit anziehendem Volumen, woran es aktuell fehlt.

Ein MACD-Sell-Signal würde hingegen Druck auf die Unterstützungen bei 2,21, 2,20 und schließlich 2,00 US-Dollar ausüben. Diese Zonen gelten als mögliche Kaufbereiche für mutige Trader, die auf eine Bodenbildung spekulieren. Die Derivatedaten zeigen außerdem, dass Long-Positionen im Wert von 8,5 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, während Short-Liquidationen nur 713.000 US-Dollar betrugen - ein Zeichen für zunehmende Skepsis unter den Bullen.

MIND of Pepe Presale als Alternative zu XRP

Damit ergeben sich für viele Investoren aktuell fragliche Bedingungen, um in XRP zu investieren. Einige Anleger schwenken in ihrer Strategie und suchen nach vielversprechenden Vorverkaufsprojekten wie MIND of Pepe ($MIND). Hier erwarten einige Influencer Steigerungsraten von bis zum fünffachen, schon die Anfangsphase könnte eine enorme Volatilität bieten.

Das Projekt hat in seiner Presale-Phase bereits über 11 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit nur noch 26 Stunden Restlaufzeit nähert sich der Vorverkauf dem Ende. Am 3. Juni um 15 Uhr startet das Claiming der Tokens und der offizielle Handel auf den dezentralen Börsen. MIND of Pepe setzt auf ein intelligentes System namens MIND Terminal, das Live-Daten zu Social Sentiment, Token-Launches und Marktvolatilität in verwertbare Signale umwandelt. Über 55 Prozent der bisherigen Tokenmenge wurden bereits gestaked, was den Verkaufsdruck beim Launch erheblich mindern sollte.

