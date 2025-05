Trump-Söhne prognostizieren Bitcoin-Kurs von bis zu 175.000 Dollar

Im Rahmen der Bitcoin-Konferenz in Las Vegas haben sich die Söhne des US-Präsidenten Eric Trump und Donald Trump Jr. zum weiteren Kursverlauf des Bitcoins geäußert. Beide zeigen sich äußerst optimistisch für die Zukunft der Mutter aller Kryptowährungen und stellten konkrete Kursziele in den Raum, die deutlich über dem aktuellen Niveau liegen.

Konkrete Kursprognosen der Trump-Familie

Donald Trump hat sich in den vergangenen Jahren von einem Gegner von Kryptowährungen zu einem ihrer größten Befürworter gewandelt. Einen guten Anteil daran dürften auch seine Söhne Eric Trump und Donald Trump Jr. haben, die beide mit ihren Unternehmen im dezentralen Space aktiv sind. Nun haben sich die beiden Nachkommen des Präsidenten auf der Bitcoin-Konferenz in Las Vegas dazu geäußert, wie es mit dem Kurs des Bitcoins weitergeht.

Donald Trump Jr. stellte einen Kursanstieg auf 150.000 bis 170.000 US-Dollar bis zum Ende des Jahres 2026 in den Raum. Das würde vom aktuellen Kursniveau einer Upside von 38,8 Prozent bis 57,7 Prozent entsprechen. Sein Bruder Eric Trump zeigte sich noch wesentlich optimistischer und sagte in der klassischen Art der Krypto-Szene, dass Bitcoin im kommenden Jahr "to the moon" gehen könnte. Er rechnet damit, dass durch die steigenden Investitionen institutioneller Anleger die Nachfrage zwangsläufig das Angebot übersteigen dürfte, was zu einer Kursexplosion führen könnte.

USA könnten bald Bitcoin kaufen

Eric Trump und Donald Trump Junior sind sehr optimistisch, was den weiteren Bitcoin-Kursverlauf angeht, und angesichts der aktuellen Nachrichten aus dem Weißen Haus könnte diese positive Haltung womöglich auch gerechtfertigt sein. Krypto Czar David Sacks hat der Bitcoin-Community Käufe durch die Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt. Allerdings betonte er zum wiederholten Male, dass diese Käufe budgetneutral geschehen müssten.

In einem Kamingespräch mit den Gemini-Mitbegründern Cameron und Tyler Winklevoss hat Sacks zudem eingeräumt, dass es für die USA tatsächlich einen Weg gäbe, budgetneutral Anteile am Bitcoin zu kaufen. Konkret, indem man die Gelder aus anderen, nicht genutzten Programmen abzieht. Kommt es also tatsächlich zu einem größeren Bitcoin-Kauf durch die USA, so ist das in jedem Fall für Anleger als bullisch zu bewerten.

