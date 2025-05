NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag nach einem nervösen Handelsverlauf wenig verändert in das Wochenende gegangen. Nachdem am Donnerstag das juristische Tauziehen um die Rechtmäßigkeit der Importzölle die Anleger beschäftigt hatte, richtete sich der Fokus nun auf den Handelsstreit mit China. Nachrichten zu dem Thema hatte zwischenzeitlich insbesondere die konjunktursensiblen Technologieaktien spürbar belastet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,13 Prozent auf 42.270,07 Punkte zu. Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ergibt sich damit ein Plus von 1,6 Prozent. Die Bilanz für den Monat Mai weist einen Gewinn von 3,9 Prozent aus.

Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,01 Prozent auf 5.911,69 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent auf 21.340,99 Punkte nach unten./la/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711