Krypto News: Pump.fun macht Kasse: 156.000 SOL an Kraken überwiesen

Die umstrittene Plattform Pump.fun setzt ihre Strategie fort, etwa ein bis zwei Wochen ihre Einnahmen zu sammeln und anschließend große Mengen an Solana (SOL) auf dem offenen Markt zu verkaufen. Pump.Fun Plattform generiert täglich über 2 Millionen US-Dollar an Gebühren - hauptsächlich durch DEX-Swaps und den Handel mit Meme-Tokens - gibt jedoch nur einen kleinen Teil dieser Gewinne an die Community oder das Ökosystem zurück. Erst kürzlich wurde der Transfer von 156.000 SOL in eine Kraken-Hot-Wallet geplant. Bereits am 12. Mai hatte die Plattform 132.000 SOL an die Börse überwiesen.

Bisher hat der Solana Kurs die Abverkäufe gut weggesteckt. Aktuell notiert der SOL bei rund 163 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden korrigierte der Kurs um 5,20 Prozent. Allerdings ging auch die Gesamtmarktkapitalisierung um 2,57 Prozent zurück. Die Kryptoleitwährung Bitcoin korrigierte ebenfalls um 2,79 Prozent in den letzten 24 Stunden

Mehrere Sammelklagen gegen Pump.Fun

An dieser Stelle bleibt die Frage, ob diese hohen Kapitalabflüsse in der Zukunft Solana belasten könnten. Denn ein hoher Teil der Einnahmen, die Pump.Fun generiert, fließen nicht zurück ins Ökosystem. Insgesamt hat Pump.fun rund 3,49 Millionen SOL verkauft, mit geschätzten Verkaufspreisen zwischen 158 Dollar und 183 Dollar je Token. Pump.fun zählt zu den profitabelsten Plattformen im Solana-Ökosystem - agiert dabei jedoch weiterhin als gewöhnlicher Nutzer, ohne regulatorische Einschränkungen oder zusätzliche Verpflichtungen. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn mittlerweile liegen mehrere Sammelklagen gegen das Meme-Coin Launchpad vor.

Die erste Klage wurde am 16. Januar 2025 im Southern District of New York eingereicht. Der Plattform wird vorgeworfen, nicht registrierte Wertpapiere in Form des Memecoin PNUT verkauft zu haben. Die Klage richtet sich sowohl gegen die Betreiberfirma Baton Corporation Ltd. als auch gegen die Mitgründer Alon Cohen, Dylan Kerler und Noah Tweedale.

Am 30. Januar folgte dann die zweite Sammelklage. In diesem Fall soll es sich bei allen über die Plattform erstellten Token um nicht registrierte Wertpapiere handeln. Zudem wird Pump.Fun vorgeworfen, durch Guerilla-Marketing künstlichen Hype um hochvolatile Token zu erzeugen, was zu erheblichen Verlusten bei Kleinanlegern geführt habe.

Am 5. Februar wurde der Plattform eine Unterlassungsverfügung zugestellt, Hier lautet der Vorwurf, dass die Token die auf der Plattform erstellt werden, geistige Eigentumsrechte verletzen und durch irreführende Marktpraktiken Anleger täuschen.

Druck auf Pump.Fun wächst

Zudem schläft die Konkurrenz nicht. Mittlerweile sind auf Solana einige neue Launchpads gestartet, darunter LaunchLab, Boobdotfun und Letsbonk. Auch die erste Layer 2 Solaxy bereitet den Start eines Launchpads vor: das Igniter Protokoll. Nutzer von Solaxy bekommen dort die Möglichkeit, eigene Token direkt auf dem Rollup zu launchen. Das Igniter Protokoll ist im Gegensatz zu Pump.Fun nicht nur auf Meme-Coins beschränkt. Nutzer können beispielsweise Token für DeFi Dapps auf diesem Launchpad erstellen.

