Nur etwa zwei von zehn Menschen in den USA und drei von zehn Menschen in Europa mit bestimmten seltenen Blutkrebsarten im fortgeschrittenen Stadium erhalten Zugang zur CAR-T-Zelltherapie 1,2,3

Neuer Roadmap-Bericht soll gemeinsames Handeln der Stakeholder unterstützen und lädt weitere führende Vertreter der CAR-T-Zelltherapie ein, sich der Allianz anzuschließen

Heute gibt eine internationale Allianz den Start von CAR T Vision bekannt einer Initiative, die alle Stakeholder auf das gemeinsame Ziel einschwört, jedem geeigneten Patienten die Chance auf eine Heilung durch die CAR-T-Zelltherapie zu geben. Bis 2030 soll der Anteil der mit CAR-T-Zelltherapie behandelten Patienten verdoppelt werden. Laut dem neuen Roadmap-Bericht wird die Allianz darauf hinarbeiten, die Herausforderungen beim Zugang zu CAR-T-Zelltherapien zu überwinden und wichtige Veränderungen im Gesundheitswesen anzustoßen. Die Allianz wird sich dabei auf drei vorrangige Ziele konzentrieren: Aufklärung über CAR-T-Zelltherapien, Erweiterung der Ressourcen und Kapazitäten für die Bereitstellung von CAR-T-Zelltherapien sowie Entwicklung nachhaltiger und innovativer Finanzierungsmodelle zur Deckung der Behandlungs- und Pflegekosten.

"Obwohl die CAR-T-Zelltherapie in den USA seit fast sieben Jahren für großzellige B-Zell-Lymphome zugelassen ist, erhalten nur etwa zwei von zehn geeigneten Patienten mit bestimmten Formen von Blutkrebs im fortgeschrittenem Stadium eine CAR-T-Zelltherapie", so Dr. Miguel Perales, Leiter der Abteilung für Knochenmarktransplantation bei Erwachsenen am Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), ehemaliger Präsident der American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT) und Co-Chair des Lenkungsausschusses von CAR T Vision. "Bei der Behandlung dieser lebensbedrohlichen Krebserkrankungen zählt jede Minute. CAR T Vision haben wir gegründet, um Empfehlungen für Maßnahmen zusammenzustellen, die dazu beitragen können, dass in den nächsten fünf Jahren deutlich mehr qualifizierte Patienten eine Heilungschance erhalten."

Der Roadmap-Bericht, der von einem unabhängigen Lenkungsausschuss aus führenden Vertretern nordamerikanischer und europäischer Patientenverbände, Ärzteorganisationen, universitärer und kommunaler Behandlungszentren, Prüfstellen für Medizintechnik, politischer Organisationen und anderen Fachleuten erstellt wurde, legt das Fundament für die Interessenvertretung und die Maßnahmen lokaler Interessengruppen, um die spezifischen Herausforderungen zu adressieren, mit denen diese Patienten in verschiedenen Regionen konfrontiert sind. Auf der Grundlage des Berichts werden Expertenarbeitsgruppen eingerichtet, die diese Vision in konkrete, messbare Schritte umsetzen, darunter konkrete Empfehlungen und ein Framework zur Erfassung der Fortschritte.

"Unzureichendes Wissen über die CAR-T-Zelltherapie, niedrige Überweisungsraten, Kapazitätsengpässe in Krankenhäusern sowie Finanzierungs- und Erstattungsfragen zählen zu den wesentlichen Hindernissen, die Menschen den Zugang zur CAR-T-Zelltherapie komplett versperren oder zu Verzögerungen führen, durch die der Krebs eines Patienten so weit fortschreiten kann, dass eine Behandlung nicht mehr möglich ist. Mit anderen Worten: Diese Hindernisse kosten Leben", erklärt Anna Sureda, MD, PhD, klinische Hämatologin, Professorin und Forscherin im Bereich Zelltherapie sowie Co-Chair des Lenkungsausschusses von CAR T Vision. "Wir appellieren an alle Stakeholder und Organisationen, die zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse beitragen können politische Entscheidungsträger, Führungskräfte im Gesundheitswesen, Kostenträger, Gesundheitsdienstleister, Patientenverbände und die Industrievertreter -, sich der wachsenden Allianz der Vision-Unterstützer anzuschließen und dazu beizutragen, dass jeder geeignete Patient die Möglichkeit erhält, durch eine CAR-T-Zelltherapie geheilt zu werden."

Für die Verwirklichung der CAR T Vision ist das Zusammenwirken eines komplexen Ökosystems von Partnern notwendig, von denen jeder seine spezifische Rolle erfüllt. Um mehr über CAR T Vision zu erfahren, den Roadmap-Bericht zu lesen und der Allianz beizutreten, besuchen Sie www.CARTVision.com.

Über die CAR-T-Zelltherapie und CAR T Vision

Bei der CAR-T-Zelltherapie werden die körpereigenen Immunzellen so verändert, dass sie Krebszellen angreifen und bekämpfen. Diese Therapie ist derzeit für bestimmte Arten von aggressiven Blutkrebserkrankungen zugelassen und ermöglicht manchen Patienten, länger als fünf Jahre krebsfrei zu bleiben.4,5,6,7

Das Ziel von CAR T Vision ist es, dass jeder geeignete Patient eine Heilungschance durch die CAR-T-Zelltherapie erhält. Bis 2030 soll der Anteil der mit CAR-T-Zelltherapie behandelten Patienten verdoppelt werden. Dem Lenkungsausschuss von CAR T Vision gehören führende Vertreter nordamerikanischer und europäischer Patientenverbände, Ärzteorganisationen, universitärer und kommunaler Behandlungszentren, Prüfstellen für Medizintechnik, politischer Organisationen und andere Fachleute an. Der neue Roadmap-Bericht beschreibt die Herausforderungen, die CAR T Vision durch multidisziplinäre Zusammenarbeit überwinden möchte, ebenso wie die erforderlichen Maßnahmen, um diese Vision in die Realität zu überführen. Der Bericht und die ersten Maßnahmen des Lenkungsausschusses von CAR T Vision wurden finanziert von Gilead Sciences und Kite, dem ersten Unterstützer von CAR T Vision. Geprüft wurde der Berichtsinhalt von Gilead Sciences und Kite. Der Lenkungsausschuss behält jedoch die redaktionelle Kontrolle über CAR T Vision und deren Ergebnisse, einschließlich des Berichts. Dr. Perales hat wirtschaftliche Interessen in Bezug auf Gilead Sciences und Kite. Um mehr über CAR T Vision zu erfahren, lesen Sie den Bericht und werden Sie Teil der wachsenden Koalition von Unterstützern unter www.CARTVision.com.

1 Kaltwasser J. Investigators set sights on optimizing CAR T-cell therapy in lymphoma. OncLive. 2022. Online abrufbar: https://www.onclive.com/view/investigators-set-sights-on-optimizing-car-t-cell-therapy-in-lymphoma

2 Chuhara, D, Liao, L, et al. Real-world experience of CAR T-cell therapy in older patients with relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma. Blood. 21. September 2023. https://ashpublications.org/blood/article/142/12/1047/496474/Real-world-experience-of-CAR-T-cell-therapy-in

3 Canales Albendea MÁ, Canonico PL, Cartron G, et al. Comparative analysis of CAR T-cell therapy access for DLBCL patients: associated challenges and solutions in the four largest EU countries. Front Med (Lausanne). 2023;10:1128295. Veröffentlicht am 30. Mai 2023. doi:10.3389/fmed.2023.1128295

4 Abramson J, Palomba ML, Gordon LI, et al. Five-Year Survival of Patients (pts) from Transcend NHL 001 (TRANSCEND) Supports Curative Potential of Lisocabtagene Maraleucel (liso-cel) in Relapsed or Refractory (R/R) Large B-Cell Lymphoma (LBCL). Blood. 2024;144(1):3125. https://doi.org/10.1182/blood-2024-200204.

5 Neelapu SS, Jacobson CA, Ghobadi A, et al. Five-year follow-up of ZUMA-1 supports the curative potential of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell lymphoma. Blood. 11. Mai 2023;141(19):2307-2315. doi: 10.1182/blood.2022018893. PMID: 36821768; PMCID: PMC10646788.

6 Rives S, Maude S, Hiramatsu H et al. S112: TISAGENLECLEUCEL IN PEDIATRIC AND YOUNG ADULT PATIENTS (PTS) WITH RELAPSED/REFRACTORY (R/R) B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (B-ALL): FINAL ANALYSES FROM THE ELIANA STUDY. HemaSphere 6():p 13-14, Juni 2022. DOI: 10.1097/01.HS9.0000843344.19780.98

7 Xu J, Wang BY, Yu SH, et al. Long-term remission and survival in patients with relapsed or refractory multiple myeloma after treatment with LCAR-B38M CAR T cells: 5-year follow-up of the LEGEND-2 trial. J Hematol Oncol. 24. April 2024;17(1):23. doi: 10.1186/s13045-024-01530-z. PMID: 38659046; PMCID: PMC11040812.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250530435640/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Ned Berkowitz

+ 1 914-629-5157

Ned.Berkowitz@inizioevoke.com