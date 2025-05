Osnabrück (ots) -Aktivistin Luisa Neubauer hat die Bundesregierung zur Einführung eines sogenannten Klimageldes aufgefordert, bevor die CO2-Bepreisung das Heizen und Tanken in der EU ab 2027 erheblich verteuern könnte. "Das Klimageld kann definitiv helfen, mit der Mär aufzuräumen, Klimapolitik werde gegen und nicht für die und mit den Menschen gemacht. Und es kann dem Eindruck entgegenwirken, das Klima solle auf Kosten der Ärmsten geschützt werden", sagte die Mitgründerin von Fridays for Future im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)."Dafür müssten die CO2-Einnahmen an die Bevölkerungsgruppen zurückgezahlt werden, die Unterstützung brauchen", sagte Neubauer und warnte eindringlich: "Auf den Markt zu setzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie das Ganze gerecht und nachhaltig ausgehen kann, das treibt die Menschen in die Arme der AfD."Zwar gäbe es auch andere Optionen, sagte Neubauer und zählte auf: "Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets oder kostenlose Wärmepumpen für die, die nicht genug Geld dafür haben; Streichung der Subventionen in fossile Energien..." Da die Regierung das offenkundig nicht wolle, müsse sie sich entscheiden. "Das Klimageld wäre wohl der sinnvollste Weg. Und klar ist: Die Zeit läuft davon. Daher muss die Regierung sofort aus ihrer Klima-Ignoranz aufwachen."Die Bundesregierung hat nur noch bis Ende Juni Zeit, in Brüssel Vorschläge dafür einzureichen, wie sie die Bevölkerung für die CO2-Bepreisung entlasten will. Bislang planen Union und SPD nicht mit einem Klimageld, haben aber auch noch keine konkreten Alternativen benannt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6045846