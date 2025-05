Berlin (ots/PRNewswire) -Der Countdown ist vorbei - der Prime Day Sale (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) von Monport Laser (https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) ist offiziell gestartet! Für begrenzte Zeit können Kreative, Hersteller und Gravur-Profis von hohen Rabatten auf Monports führende CO2- und Faserlasermaschinen profitieren. Mit Preisnachlässen von bis zu 3000 €, speziell zusammengestellten Bundles und kostenlosem Zubehör bietet dieser Sale außergewöhnlichen Mehrwert für alle, die ihre Lasergravur auf das nächste Level heben möchten.Shoppe hier die exklusive Monport Prime Day Aktion. (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)Prime Day Laser Sale - Groß sparen, clever bündelnMonport bietet erhebliche Rabatte auf seine Top 3 Bestseller:- Monport 40W CO2 Desktop Laser (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - Kompakt und leistungsstark für vielseitige Projekte- Monport GP Faserlaser Serie (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsgravur auf Metall- Monport 60W CO2 Laser mit integriertem Wasserkühler (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - Industrielle Leistung mit integriertem KühlsystemVorstellung des Monport Mega 70W (https://www.monportlaser.de/products/mega-smart-desktop-co2-lasergravurmaschine?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - das leistungsstärkste Desktop-Modell seiner Klasse.Mit einem großzügigen Arbeitsbereich, integrierter Autofokus-Technologie und blitzschnellen Gravurgeschwindigkeiten ist der Monport Mega das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Profis, die mehr wollen - mehr Platz, mehr Präzision, mehr Power.Sichern Sie sich jetzt Ihr exklusives Prime Day Angebot für den Monport Mega. (https://www.monportlaser.de/products/mega-smart-desktop-co2-lasergravurmaschine?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)Zusätzlich bietet Monport sorgfältig zusammengestellte Bundle-Angebote an:- Faserlaser + 40W Desktop oder 80mm Rotary-Achse (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - Präzision und Flexibilität in einem Paket- CO2 Laser + integrierter Wasserkühler + Luftreiniger (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - Saubere, sichere und effiziente Gravurumgebung- CO2 Laser + 5200 Wasserkühler + LightBurn Software (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - Komplettes Setup für ProfisKunden finden diese zeitlich begrenzten Angebote ganz einfach über das Banner "Shop Before It's Gone" auf der Monport-Webseite.Member's Day Sale - Bis zu 30 % Rabatt plus exklusive VorteileMonport-Mitglieder genießen während der Prime Week exklusive (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) Rabatte und Zusatzleistungen, darunter:- Bis zu 30 % Rabatt auf Premium-Bundles aus Lasern und Zubehör- Zugang zu wöchentlichen "Surprise Carnival"-Events- Tägliche Rabattcoupons für zusätzliche Ersparnisse- 1500 Bonuspunkte für jede erfolgreiche Freundschaftswerbung"Der Prime Day gibt uns die Möglichkeit, Spitzentechnologie zu attraktiven Preisen anzubieten und gleichzeitig unserer treuen Community etwas zurückzugeben", sagte ein Monport-CEO.Neue Kunden sind eingeladen, dem Mitgliedschafts programm von Monport (https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) beizutreten, um auch nach dem Prime Day (https://www.monportlaser.de/pages/mitglieder-aktionen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) von dauerhaften Rabatten und exklusiven Events zu profitieren.Über Monport LaserMonport Laser ist ein führender Hersteller fortschrittlicher Lasergravur- und -schneidemaschinen und bietet CO2- und Faserlasersysteme für Hersteller, kleine Unternehmen und Profis an. Monport ist bekannt für Präzision, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliche Technologie und unterstützt kreatives Arbeiten auf Holz, Acryl, Metall, Leder und mehr.Für Medienanfragen: Company: MonportLaserContact email: support@monportlaser.deWebsite: https://www.monportlaser.de/ (https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5346125/monport_logo_800_800__2_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/es-ist-prime-time-monports-mit-spannung-erwarteter-laser-sale-des-jahres-startet-jetzt-302469943.htmlOriginal-Content von: Monport Laser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173165/6045854