Delray Beach, Fla. (ots/PRNewswire) -AWOL Vision, ein weltweit führender Anbieter von audiovisueller Technologie der nächsten Generation, gab heute die strategische Integration von Valerion als seine Premium-Submarke bekannt. Dieser Schritt vereint zwei Innovatoren der Projektionstechnologie unter einem Dach, um die Verbraucher besser zu informieren und das umfassendste Home-Entertainment-System der Branche anzubieten.Geleitet von der Vision "One Vision. All Scenes." verbindet das Know-how von AWOL Vision im Bereich Ultra-Short-Throw (UST) mit den leistungsstarken Long-Throw-Lösungen von Valerion. Das Ergebnis ist ein umfassendes Sortiment, das alle Anforderungen an das Home Entertainment in vier verschiedenen Umgebungen erfüllt: Heimkino, Wohnzimmertheater, Männerhöhle und Hinterhofkino."Es ist an der Zeit, überholte Vorstellungen von Projektoren zu überwinden", sagt Andy Zhao, Gründer und Geschäftsführer von AWOL Vision. "Durch die Zusammenarbeit mit Valerion können wir zeigen, wie weit sich die Projektionstechnologie entwickelt hat, indem wir unsere eigene Innovation mit der Spitzenleistung von Valerion kombinieren, um herausragendes Kino in jedem Raum zugänglich zu machen."AWOL Vision: Immersive Unterhaltung, mühelos gemachtDie UST-Projektoren von AWOL Vision, allen voran der hochgelobte LTV-3500 Pro Brightview Theater (https://awolvision.com/products/4k-3d-triple-laser-projector-ltv-3500-pro), sind für einfaches Plug-and-Play und brillante Klarheit konzipiert. Sie wurden für moderne Wohnräume entwickelt und bieten eine einfache Einrichtung, eine intuitive Bedienung und eine unglaubliche Leistung zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller Systeme.Valerion: Filmische Perfektion, neu interpretiertValerion ist die Premium-Submarke von AWOL und wurde für Zuschauer entwickelt, die nur das Beste wollen. Die VisionMaster (https://www.valerion.com/uk/product/valerion-visionmaster-4k-rgb-triple-laser-projector?model=Max&image=0) Serie verfügt über fortschrittliche RGB-Laser-Engines und Präzisionsoptiken, die neue Maßstäbe für Long-Throw-Projektoren und Heimkino der Spitzenklasse setzen.Eine Symphonie des Sehens und HörensZusammen mit ThunderBeat (https://awolvision.com/products/thunderbeat), der bahnbrechenden Audioproduktreihe von AWOL Vision, ermöglicht die Integration von Valerion dem Unternehmen ein ganzheitliches audiovisuelles Erlebnis, das atemberaubende Bilder mit beeindruckendem Klang und benutzerfreundlicher Bedienung verbindet.Feiern Sie Innovation am AWOL DayZur Feier dieses Meilensteins wird AWOL Vision im Juni den AWOL Day veranstalten - ein Fest der Innovation, der Gemeinschaft und der filmischen Magie mit exklusiven Vorschauen und Angeboten.Weitere Informationen zu der Zusammenarbeit finden Sie unter https://bit.ly/4518QFV.Informationen zu AWOL VisionAWOL Vision wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Heimkinoerlebnis durch hochmoderne RGB-Laserprojektoren zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Delray Beach, Florida, und ist die Muttermarke von Valerion. Besuchen Sie www.awolvision.com.Informationen zu ValerionValerion wurde 2024 gegründet und hat sich als führender Spezialist für Heimkino-Projektoren positioniert, der mit fortschrittlicher RGB-Lasertechnologie und präzisionsgefertigten Linsensystemen ein Kinoerlebnis bietet. Valerion ist die Premium-Untermarke von AWOL Vision. Besuchen Sie www.valerion.comsindy@awolvision.comMedienkontakt:sindy@awolvision.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2700040/AWOL_Vision_Announces_Strategic_Alignment_with_Valerion_to_Redefine_Home_Theater_for_a_New_Era_image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/awol-vision-kundigt-strategische-zusammenarbeit-mit-valerion-an-um-das-heimkino-fur-eine-neue-ara-neu-zu-definieren-302469967.htmlOriginal-Content von: AWOL Vision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179914/6045862