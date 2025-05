Osnabrück (ots) -Luisa Neubauer hat durch Europa fliegende Techno-Touristen in Schutz genommen. "An mir ist's nicht, auf Leuten rumzuhacken, die ins Berghain jetten. Dem Einzelnen seinen CO2-Fußabdruck unter die Nase zu reiben, war eine perfide Idee der Ölkonzerne, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Da ist zurecht aus der Mode gekommen", sagte die Klimaschutzaktivistin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)."Wichtiger als die Frage nach den individuellen Entscheidungen ist die Frage, warum die Politik nicht längst dafür sorgt, dass der Beitrag des Luftverkehrs zur Erderwärmung im Ticketpreis sichtbar wird", so Neubauer weiter. Stattdessen würden sich die Regierung noch immer dafür einsetzen, dass es billiger und bequemer sei, fossile Fortbewegungsmittel zu nutzen. "Die neue Koalition will Kerosin noch stärker subventionieren, am 49-Euro-Ticket spart man."Mit Blick auf den Wochenend-Feiertourismus junger Leute gab Neubauer zu bedenken: "Vielleicht sind viele Menschen angesichts der zeitgleichen Krisen auch einfach mental zu erschöpft, um sich groß Gedanken über ihre Emissionen zu machen. Entscheidend ist: 89 Prozent der Weltbevölkerung wünschen sich laut einer aktuellen Studie der Universität Bonn von ihren Regierungen mehr Klimaschutz."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6045865