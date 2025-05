Osnabrück (ots) -Angesichts von Vorwürfen, Klimaschutz sei wirtschaftsfeindlich, hat Luisa Neubauer Politik und Medien zum Schutz der Wahrheit aufgerufen. "Einige Leute haben erschreckend erfolgreich Propaganda betrieben und Fake News verbreitet, die teils selbst von seriösen Medien und Sendungen übernommen worden sind", sagte die Klimaaktivistin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Sollen wir nun vier Jahre lang darüber reden, wie verheerend das Heizungsgesetz war? Oder müssen wir darüber reden, wie die Wahrheit im öffentlichen Diskurs zu schützen ist und wie wir uns gegen Desinformation der fossilen Lobby und gegen Wissenschaftsfeindlichkeit behaupten? Damit meine Meinung nicht mehr wert ist als dein Fakt? Ich bin für den zweiten Weg!", so Neubauer in der "NOZ".Zugleich warnte Neubauer Bundeskanzler Friedrich Merz, aus Angst vor der AfD den Klimaschutz aufzugeben. "Nicht E-Autos und Wärmepumpen produzieren AfD-Wähler. Sondern eine gerechte und nachhaltige Politik wäre eine riesige Chance, die Menschen zurückzugewinnen", sagte sie in dem Interview. "Man muss die Energiewende besser machen, aber man kann sie nicht rückabwickeln, ohne der Wirtschaft, dem ganzen Land und seinen Bewohnern schwersten Schaden zuzufügen."Kanzler Merz sei "leider zum Opfer seiner eigenen Rhetorik geworden", analysierte Neubauer in der "NOZ". "Über die Ampel herzufallen, um sich von ihr abzusetzen, und jetzt blank dazustehen, keine eigenen, geschweige denn bessere Antworten zu haben, ist nicht gut." In der heißesten Legislaturperiode notwendige Maßnahmen wie das Gebäudeenergiegesetz zurückzunehmen und fossile Subventionen wie die Pendlerpauschale auszuweiten, sei für sie unerklärlich. "Das nenne ich Stinkefinger-Politik."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6045864