Die Hoffnung auf eine weniger aggressive Zollpolitik von Donald Trump hat sich zerschlagen. Der US-Präsident verschärft den Handelskrieg, indem er die Zölle auf Stahl und Aluminium erhöht, um die US-Stahlindustrie zu unterstützen. Bei einem Besuch in einem Werk der United States Steel am Freitag kündigte Trump an, die Zölle auf Stahl und Aluminium von 25 ...

