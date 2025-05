Gegen diese 25 Aktien wird an der Wall Street aktuell am stärksten gewettet. Ein klares Warnsignal für Anleger. Dennoch kann sich hieraus womöglich auch eine attraktive Investmentchance ergeben. Wenn eine Aktie stark leerverkauft ist, dann ist das in aller Regel ein Warnsignal für Investoren. Denn Shortseller setzen nicht ohne Grund auf den Kursverfall der Papiere. Doch Beispiele wie GameStop zeigen, dass eine hohe Short-Quote auch gleichzeitig eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...