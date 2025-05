© Foto: DALLE - OpenAI

Immer mehr Superreiche lagern ihr Gold in Singapur. Sie misstrauen Banken und setzen auf physische Barren. Der Stadtstaat wird so zum neuen sicheren Hafen für Vermögen in unsicheren Zeiten. Ein diskretes, sechsstöckiges Gebäude in der Nähe des Flughafens von Singapur wird zum neuen Hotspot für die Vermögen der Superreichen. Hier, in der Edelmetalllagerstätte "The Reserve", stapeln sich Gold- und Silberbarren im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar - Tendenz steigend. Denn in unsicheren Zeiten suchen viele Anleger einen sicheren Hafen - und finden ihn in physischem Gold und im Stadtstaat Singapur, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Seit Jahresbeginn hat sich das Einlagerungsvolumen …