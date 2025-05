Krypto News: Bitcoin fällt auf 103.000 US-Dollar, während Snorter 289.000 US-Dollar einsammelt

Der Kryptomarkt befindet sich nach seiner kurzen Erholung Mitte Mai wieder im Rückwärtsgang. Die Leitwährung Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um 1,71 Prozent, auf Wochensicht sogar um über 4 Prozent. Derzeit notiert der BTC bei rund 104.000 US-Dollar. Auch bei den anderen Kryptos herrschen die roten Kerzen vor. XRP verlor auf Wochensicht

Rund 8 Prozent, bei Solana waren es sogar knapp 12 Prozent. Ethereum hingegen erlebte nur einen leichten Rücksetzer um 0,92 Prozent und notiert derzeit bei rund 2.500 US-Dollar.

Ein Grund für die Kurskapriolen ist vermutlich das Zollchaos des US-Präsidenten. Der kündigte (wieder einmal) Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium an. Diese sollen ab Montag greifen. Auch die Gespräche mit China stagnieren. Der Kryptomarkt reagiert dementsprechend nervös.

Aber nicht alle Coins haben derzeit mit Kursverlusten zu kämpfen. Vor allem Presale Coins können sich derzeit zum Teil über massive Zuflüsse freuen. Das Raising Capital von Solaxy ist beispielsweise auf 42 Millionen Dollar angewachsen. Der Vorverkauf befindet sich mittlerweile auf der Zielgeraden. Auch ein neues Projekt kann sich über Kapitalzuflüsse freuen.

Snorter: Neuer Solana Meme Coin und Trading Bot

Der Presale für den neuen Telegram Trading Bot Snorter ist erst vor kurzem gestartet und innerhalb kürzester Zeit ist es dem Projekt gelungen, fast 290.000 US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Snorter ist mehr als nur der nächste Solana Meme-Coin, um den ein Hype aufgebaut wird, nur um anschließend wieder ins Bodenlose abzustürzen. Das Projekt ist auch mehr als nur der nächste Bot. Snorter ist eine Trading Zentrale - direkt verankert in Telegram. Man muss nicht mehr zwischen Browser-Tabs und Drittanbieter-Tools hin und her springen. Snorter vereint alles in einer Intuitiven, einheitlichen Bedienoberfläche.

Das kann Snorter: der intuitive Solana basierte Telegram Trading Bot.

Snorter kann Swaps, Snipes, Limit-Orders und Copy Trading. Der Bot kann außerdem die Portfolio Verwaltung übernehmen. Durch das Live-Dashboard hat man alle Bestände und die Gewinn- und Verlustrechnung immer im Blick. Man muss also nicht mehr zwischen Plattformen hin und her wechseln. Swaps, Copy-Trades und Snipes lassen sich einfach automatisieren. Stop-Loss-Orders sind mit wenigen Befehlen eingerichtet.

Das Meme-Coin Universum ist leider voll mit Betrügereien und potenziellen Rug Pulls. Snorter ist in der Lage, gefährliche Projekte frühzeitig zu erkennen. Interne Tests zeigen schon jetzt eine hohe Trefferquote zum Schutz vor Exploits und betrügerischen Projekten.

Die Heimat von Snorter ist zwar Solana, das Projekt ist aber Multichain fähig. Weitere Chains wie BNB, Polygon oder Base sollen bald integriert werden. Eine Portal Bridge zu Ethereum existiert bereits.

Last but not least ist Snorter auf Geschwindigkeit ausgelegt und das bei extrem niedrigen Gebühren. Damit kauft man schneller als jeder Sniping Bot - und das mit nur einer einzigen Vertragsadresse. Auf der Snorter-Webseite heißt es: "Entfesseln Sie den Rüssel. Snipen Sie intelligenter. Handeln Sie lauter."

SNORT Coin im Presale kaufen

Wie bereits oben erwähnt, ist der Presale des Projekts erst vor kurzem gestartet. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein SNORT kostet im Moment 0,0937 US-Dollar.

Hier geht es zum Snorter Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.