Hot Stocks: KW 22 / 2025 - Nuklear-Aktien auf der Überholspur!

Wiederbelebung der amerikanischen Nuklearindustrie!

Die amerikanische Nuklearindustrie erlebt gerade eine Wiederbelebung. Angetrieben wird diese von dem enormen Energiebedarf von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz und der zunehmenden politischen Unterstützung für Atomenergie.

Um die Atomenergieindustrie anzukurbeln, unterzeichnete US-Präsident Donald Trump mehrere Dekrete. Diese sollen den Bau neuer Atomkraftwerke erleichtern, Genehmigungsverfahren beschleunigen und die Forschung an neuen Reaktoren unterstützen. Die US-Regierung will auch heimisches Uran für die Brennstäbe von Atomkraftwerken fördern und anreichern um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten wie Russland zu reduzieren.

Oklo (OKLO)

Oklo ist ein Unternehmen für Kernspaltungstechnologie und Kernbrennstoff-Recycling. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von schnellen Kernspaltungskraftwerken, um saubere und erschwingliche Energie in großem Maßstab bereitzustellen. Es entwickelt fortschrittliche Brennstoffrecyclingtechnologien in Zusammenarbeit mit dem Energieministerium der Vereinigten Staaten und den United States National Laboratories. Das Unternehmen liefert rund um die Uhr saubere Energie für Rechenzentren, Fabriken, Industrieanlagen, Gemeinden und Verteidigungseinrichtungen. Die Aktie hat mit ihrem zuletzt steilen Anstieg eine Tassenformation ausgebildet. Nach einer Konsolidierung könnten sich neue Chancen ergeben.

CentrusEnergy (LEU)

Centrus Energy ist ein Anbieter von Kernbrennstoffkomponenten für die Kernkraftindustrie. Centrus ist das einzige Unternehmen in den USA, dass die Lizenz zur Produktion von HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) besitzt. HALEU ist ein entscheidender, neuer Kernbrennstoff, der eine höhere Konzentration an Uran-235 aufweist als herkömmliches leicht angereichertes Uran (LEU). Dieser Brennstoff wird für die neueste Generation fortgeschrittener Atomreaktoren benötigt. Diese sind kleiner, effizienter, sicherer und bieten eine längere Betriebszeit. Charttechnisch konnte das Centrus-Papier nach dem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung das Februar-Hoch überwinden. Den letzten Rücksetzer haben die Käufer trotz des großen Abstands zur 20-Tagelinie zum Positionsaufbau genutzt.

GE Vernova (GEV)

GE Vernova ist führend in der Entwicklung fortschrittlichen Kernreaktoren wie kleinen modularen Reaktoren (SMRs) und erhält finanzielle Unterstützung vom Energieministerium (DOE). Das Unternehmen bietet Technologien und Dienstleistungen für alle Reaktortypen an, auch für die bestehende Kernkraftwerksflotte. Die Unterstützung der Regierung für den Erhalt und die Maximierung der Lebensdauer der bestehenden Anlagen sowie für neue Großprojekte kommt GE Vernova zugute, da sie die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen erhöht. Die Aktie ist in den letzten Wochen wie an der Schnur gezogen über der 20-Tagelinie nach Norden gelaufen. Dabei wurde auch das Januar-Hoch überwunden. Für Neueinstiege sollte ein Rücksetzer in den Bereich der 20-Tagelinie abgewartet werden.

NuScale Power (SMR)

Die NuScale Power Corporation ist ein Anbieter von fortschrittlicher Nukleartechnologie für kleine modulare Reaktoren. Die bahnbrechende SMR-Technologie des Unternehmens basiert auf dem NuScale Power Module, einem kleinen, sicheren Druckwasserreaktor, der jeweils 77 Megawatt Strom oder 250 Megawatt Wärmeleistung erzeugen kann. Durch eine Reihe flexibler Konfigurationen kann dieser auf bis zu 924 MWe (12 Module) Leistung skaliert werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. NuScale beliefert verschiedene Kunden auf der ganzen Welt mit Kernenergie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, kommerzielle Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen. Die Aktie hat nach ihrer starken Beschleunigung einen Rücksetzer in den Bereich des Dezember-Hochs absolviert. Nach einer Stabilisierung könnten sich weitere Chancen für die Bullen ergeben.

Tagescharts vom 30.05.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.05.2025

