Vaduz (ots) -Am Samstag, 31. Mai 2025, weilte der Minister für Arbeit und Soziales der tschechischen Republik, Marian Jurecka, zu einem Höflichkeitsbesuch in Vaduz. Gesellschaftsminister Dr. Emanuel Schädler begrüsste ihn, Botschafter Tomás Jan Podivínský und Botschafter Daniel Herman im Regierungsgebäude.Im Zentrum des Gesprächs standen die Herausforderungen des demografischen Wandels, der Pflege und Betreuung im Alter sowie Fragen der Familienpolitik. Gerade auch Fragen der Digitalisierung in diesen Bereichen beschäftigen sowohl Tschechien als auch Liechtenstein laufend. Ein zentrales Thema, das der tschechischen Delegation sowie dem liechtensteinischen Gesellschafts- und Justizminister Emanuel Schädler ein grossen Anliegen ist, sind die über Jahrhunderte gewachsenen, freundschaftlichen Beziehungen der beiden Staaten, die alle am Treffen Beteiligten weiterhin pflegen und vertiefen wollen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael WinklerT +423 236 60 94michael.winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932125