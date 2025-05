© Foto: Nati Harnik - AP

Das Orakel von Omaha geht in Rente. Das plant die Investor-Legende Warren Buffett an Tag X.Als Warren Buffett, 94-jähriger CEO von Berkshire Hathaway, kürzlich ankündigte, nach 60 Jahren im Amt in den Ruhestand zu gehen, atmete die Finanzwelt tief durch. Denn Buffett genießt weltweite Anerkennung als bodenständiger Milliardär. 2010 gründete Buffett gemeinsam mit Bill und Melinda Gates die Initiative "The Giving Pledge", mit dem Ziel, große Vermögensanteile für Bedürftige zu spenden. Buffett selbst hat erklärt, er wolle 99 Prozent seines Vermögens noch zu Lebzeiten der Philanthropie widmen. Seit der Gründung haben sich hunderte weitere Milliardäre diesem Versprechen angeschlossen - darunter …