Krypto-News: Nicht ETFs, sondern Unternehmen kaufen mehr Bitcoin

Bisher hat es sich bei den Bitcoin-Spot-ETFs um eine der am meisten beachteten Käufergruppen der Kryptowährung gehandelt. Mittlerweile hat allerdings eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses stattgefunden, da die Rolle der Unternehmen bedeutend zugenommen hat. Erfahren Sie jetzt mehr über die näheren Umstände und was dies für den Krypto-Markt bedeutet.

Unternehmen kaufen mehr Bitcoins als die Spot-ETFs

Im vergangenen Jahr haben viele Investoren verstärkt auf die Liquiditätsflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs geschaut. Denn nachdem diese im Januar 2024 eingeführt wurden, haben sie bereits im ersten Quartal 819.000 BTC gehalten.

Ein großer Anteil davon war allerdings auf den Grayscale Bitcoin Trust zurückzuführen, welcher später in einen Bitcoin-Spot-ETF umgewandelt wurde und Anfang Januar bereits auf 617.380 BTC kam. Somit wurden über die Exchange-Traded Funds der Vermögensverwalter im ersten Quartal 2024 weitere 201.620 BTC gekauft.

Damit hat es sich um bedeutende Bitcoin-Investoren gehandelt, weshalb die Liquiditätsströme für viele von besonderer Relevanz waren. Seit dem vierten Quartal 2024 konnten die ETFs jedoch erstmalig von dem Kaufvolumen der öffentlichen Unternehmen überholt werden, welche fast 250.000 BTC erworben haben.

CORPORATIONS BUY MORE BITCOIN THAN U.S. SPOT ETFS OVER THE PAST 3 QUATERS



Treasury Strategies On The Rise pic.twitter.com/ADKLK2GRQj - Giannis Andreou (@gandreou007) May 31, 2025

Somit waren es aber nicht nur in dem Quartal deutlich mehr als die der ETFs. Darüber hinaus konnten die Unternehmen damit auch den vorherigen Quartalsrekord der Bitcoin-ETFs überbieten. Dies verdeutlicht, wie sich das Kräfteverhältnis des Krypto-Marktes verschoben und die Bedeutung der Unternehmen zugenommen hat.

Im ersten Quartal 2025 war die Differenz zwischen den Aktiengesellschaften und den ETFs sogar noch einmal größer, wobei die Unternehmen auf fast 100.000 BTCs und die ETFs noch nicht einmal auf 10.0000 BTCs gekommen sind. Zudem hat sich der Trend seitdem fortgesetzt, wobei die Differenz zuletzt nicht mal mehr 10.000 BTCs betrug.

Wettkampf um die letzten Bitcoins hat begonnen

Im vierten Quartal ist die Nachfrage nach Bitcoin gestiegen, da die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten erfolgte und dieser die USA zum Marktführer der Kryptoindustrie machen will sowie er sich selbst mit seinem Unternehmen in diesem Bereich engagiert. Daher wurden auch in so gut wie allen wichtigen Ämtern Befürworter von Kryptowährungen platziert.

Aufgrund des Handelskrieges und der Zölle der USA wurde der Krypto-Markt ebenso wie die restlichen Finanzmärkte erschüttert, wobei später aufgrund des Status als sicherer Hafen eine besondere Stärke gegenüber den Aktien gezeigt wurde. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Unternehmen, welche immer stärker mit dem digitalen Gold Bitcoin diversifizieren.

Bitcoin-Treasuries | Quelle: BitcoinTreasuries.net

Einige werden auch von den Kursentwicklungen der Aktien motiviert, welche Krypto-Reserven angelegt haben. Zudem wirbt Michael Saylor, der Geschäftsführer von Strategy Inc. und somit des Unternehmens mit dem höchsten Bitcoin-Bestand, dafür, dass auch andere mit dieser Strategie zu den erfolgreichsten und wohlhabendsten Zahnärzten und mehr werden können.

Viele von ihnen werden von FOMO getrieben, da auch noch die Zentralbanken und Regierungen hinzukommen. Somit haben sich die Börsenbestände von den fast 3 Mio. BTCs im November 2024 mittlerweile auf 2,4 Mio. BTC verringert. Dabei ist ein steil abfallender Trend feststellbar, da die Nachfrage schon zuvor die Schürfmenge um mehr als das Siebenfache übertraf. Somit dürfte es bald zu einem Angebotsschock kommen.

Bitcoin exchange reserves just dropped to their lowest level ever.



The supply squeeze isn't coming, it's already knocking. pic.twitter.com/fSaAd37m7X - ManLy (@ManLyNFT) May 30, 2025

In weniger als einem Jahr hat sich der Bitcoin-Bestand der Börsen um rund 600.000 BTC und somit 20 % verringert. Extrapoliert man das aktuelle Verkaufstempo, so würde der Bitcoin-Börsenbestand bereits nach 24 Monaten aufgekauft sein. Zwar wird es dann wahrscheinlich dennoch Kaufoptionen geben, jedoch zu wahrscheinlich noch deutlich höheren Preisen.

Mittlerweile ist der Erwerb eines ganzen Bitcoins für viele Kleinanleger zu einer Herausforderung geworden, was in Zukunft sogar noch einmal schwieriger werden dürfte.

Zum ersten Mal werden die Bitcoins bei einem Preis von 150.000 USD versendet. Wiederholt wird der ganze Prozess in Abständen von 50.000 USD, um fortwährend für Anreize der günstiger bewerteten Bitcoin-Alternative zu sorgen. Ab 125.000 USD kommen bereits die Burnings zur Preisunterstützung hinzu, die ebenfalls alle 50.000 USD repetiert werden.

At $125K BTC, BTCBULL will trigger its first token burn.



Less supply. Same hype. The charge is on! pic.twitter.com/O218IzuwsE - BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) May 27, 2025

Zudem gewährt der BTC Bull Token den langfristigen Anlegern über das Staking-Protokoll ein passives Einkommen in dem nativen Coin von jährlich 62 %. Damit kann der Bestand schon vergrößert werden, ebenso wie der Anspruch auf die Bitcoin-Belohnungen. Zudem kann er mit niedriger Bewertung deutlich steiler als BTC steigen.

Aus diesem Grunde haben sich auch viele Investoren auf den Vorverkauf von BTC Bull Token gestürzt und bereits Coins für umgerechnet 6,64 Mio. USD erworben. In der aktuellen Phase steht der Token Interessierten noch für weniger als zwei Tage für den derzeitigen Preis in Höhe von 0,00254 USD zur Verfügung.

