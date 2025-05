XRP vor Golden Cross: Analysten erwarten mögliche Kursexplosion

XRP zeigte in den vergangenen Monaten eine beachtliche relative Stärke und etablierte sich erneut als eine der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Trotz dieser positiven Entwicklung verzeichnete der Token in der vergangenen Woche einen Rückgang von etwa 7,5 Prozent. Damit zählt XRP aktuell zu den schwächeren Performern innerhalb der Top 10. Der Kurs hat sich zuletzt jedoch bei rund 2,20 US-Dollar stabilisiert. Hoffnung schöpfen Analysten nun aus einem technischen Signal, das auf eine mögliche Trendwende hindeutet.

MVRV-Verhältnis nähert sich kritischer 200-Tage-Marke

Die folgende Metrik, auf die sich Ali Martinez bezieht, ist das sogenannte MVRV-Verhältnis (Market Value to Realized Value). Es misst das Verhältnis zwischen dem aktuellen Marktwert eines Tokens und dem durchschnittlichen Kaufpreis aller Coins im Umlauf. Werte über 1 deuten darauf hin, dass Anleger im Schnitt im Gewinn sind - niedrige Werte zeigen eher Unterbewertungen.

In der aktuellen Analyse steht nun ein potenzieller Golden Cross bevor: Das MVRV-Verhältnis von XRP nähert sich seiner eigenen 200-Tage-SMA (Simple Moving Average). Ein Golden Cross entsteht, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristigen steigt - in diesem Fall also das MVRV über seinen 200-Tage-Schnitt. Dieses Golden Cross würde zeigen, dass das durchschnittliche "realisierte" Anlegerverhalten wieder in eine positive Richtung dreht und dass neue Kapitalzuflüsse sowie wachsendes Vertrauen im XRP-Markt vorhanden sind.

Snorter Trading-Bot Presale sammelt über 200.000 Dollar

Im Frühjahr 2025 richtet sich der Blick vieler Investoren verstärkt auf frühe Projekte mit spekulativem Potenzial. Während XRP sicherlich irgendwo eine gedeckelte Upside hat, setzen Anleger mitunter auch auf Krypto-Presales und neue Coins. Besonders gefragt sind derzeit Tokens, die klassische Memes mit konkretem Nutzen verbinden. In diesem Umfeld rückt Snorter in den Fokus - ein neuer Telegram-Trading-Bot-Token, der nicht nur durch virale Markenführung auffällt, sondern auch mit funktionalem Mehrwert überzeugt.

Die Grundidee: Snorter verlagert zentrale Trading-Funktionen direkt in Telegram. Das bedeutet: Kein Wechsel mehr zwischen Browser und Wallet, keine unnötigen Zwischenschritte. Nutzer können direkt im Chat-Interface Token kaufen, verkaufen, Portfolios analysieren oder Copy-Trading nutzen. Der SNORT-Token hat ein Gesamtangebot von 500 Millionen Einheiten. Der laufende Vorverkauf bietet Frühkäufern eine gestaffelte Preisstruktur über 60 Phasen. Käufe sind mit ETH, SOL, USDT, BNB, USDC oder Kreditkarte möglich.

