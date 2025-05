Trump Media kündigt 2,32 Milliarden Dollar Bitcoin-Investment an

Die Stimmung am Kryptomarkt könnte nicht bullisher sein. Zwar ist die Rallye in den letzten Tagen durch neue Unsicherheiten rund um die Zollpolitik unterbrochen, die Fundamentaldaten könnten allerdings nicht besser sein. Das sieht offenbar auch der amtierende US-Präsident Donald Trump so. Sein Unternehmen Trump Media hat den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve bekanntgegeben und geht damit einen ähnlichen Weg wie Michael Saylor mit Strategy (früher MicroStrategy).

Institutioneller Bitcoin-Bullrun verändert den Markt

Dieser Bullrun ist anders. Das zeigt sich schon seit über einem Jahr. Während ein steigender Bitcoin-Kurs früher auch in weiterer Folge zu einer Explosion bei den meisten Altcoins geführt hat, zeigt sich diesmal ein anderes Bild. Bitcoin hat erst in der letzten Woche ein neues Allzeithoch von fast 112.000 Dollar erreicht. Altcoins wie Ethereum notieren aber nach wie vor weit unter ihren Höchstständen.

Das liegt daran, dass der aktuelle Krypto-Bullrun in erster Linie von Unternehmen, institutionellen Investoren und ganzen Staaten getrieben wird. Diese Marktteilnehmer kaufen aber eben nur Bitcoin und schichten ihr Kapital nicht später in Altcoins um. Immer mehr Unternehmen kopieren inzwischen die Strategie von Strategy (früher MicroStrategy) und geben Aktien oder Wandelanleihen aus, um mit den Einnahmen Bitcoin zu kaufen.

Trump erweitert sein Krypto-Imperium strategisch

In einem Private Placement wurden ausgewählten Investoren Aktien und Wandelanleihen angeboten. Die Einnahmen von 2,32 Milliarden Dollar nutzt Trump Media nun für den Aufbau einer Bitcoin-Reserve. Trump spricht von einem der größten Bitcoin-Deals eines börsennotierten Unternehmens. Da Trump als amtierender US-Präsident einen gewissen Einfluss auf die Kurse am Kryptomarkt hat, ist wohl davon auszugehen, dass der Bitcoin-Kurs sein Top noch lange nicht erreicht hat, wenn Trumps Unternehmen erst jetzt mit dem Aufbau einer Bitcoin-Reserve beginnt.

Die Ankündigung, dass Trump Media eine Bitcoin-Reserve aufbaut, ist nicht der erste Schritt, den der US-Präsident am Kryptomarkt macht. Kurz vor seiner zweiten Amtszeit hat er mit $TRUMP bereits einen Meme Coin gelauncht, der schnell durch die Decke ging. Mit einem eigenen Meme Coin, einem DeFi-Unternehmen mit eigenem Stablecoin und einer Beteiligung am Bitcoin Mining setzt die Trump-Familie offenbar auf weiter steigende Kurse in den nächsten Jahren.

BTC Bull Token Presale erreicht 6,6 Millionen Dollar

Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, steigen auch viele Altcoins wieder. Allerdings ist der Effekt inzwischen nicht mehr so stark wie im Jahr 2021. Mit dem BTC Bull Token ($BTCBULL) kommt allerdings ein Altcoin auf, der Anleger direkt belohnt, wenn Bitcoin steigt. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar wird beispielsweise bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt. Dadurch wird das Gesamtangebot reduziert und der Wert der restlichen Token kann steigen.

Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar gibts dann den ersten Bitcoin-Airdrop für alle, die $BTCBULL halten. Je mehr Token man besitzt, desto mehr Satoshis bekommt man. Das Konzept überzeugt Investoren. Derzeit ist $BTCBULL noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger hier noch von Anfang an dabei sein können. Da Anleger schon jetzt über 6,6 Millionen Dollar investiert haben, gehen Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Börsenlisting schnell durch die Decke geht und um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.