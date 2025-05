Drei bullische Signale deuten auf nahende Altcoin-Saison hin

Obwohl der Altcoin Season Index am Boden ist, hat der populäre Krypto-Experte Michaël van de Poppe nun drei teilweise etwas ungewöhnlichere Indikatoren ausfindig gemacht, welche auf den Beginn der nächsten Altcoin-Saison verweisen. Der bekannte Analyst hat aus diesem Grunde sein Portfolio indessen vollständig in die alternativen Kryptowährungen umdisponiert, obwohl viele Investoren von der Performanz dieser zuletzt enttäuscht wurden.

Van de Poppe setzt auf antizyklischen Investmentansatz

Somit kann er die günstigen Einstiegskurse nutzen, während er gleichzeitig das Verlustpotenzial ein Stück weit verringert. Mit diesem antizyklischen Ansatz lassen sich zudem meist höhere Gewinne erzielen. Dies spiegelt sich auch in dem Altcoin Season Index wider, welcher jetzt einen Wert von 18 erreicht hat. Somit befindet sich der Indikator in der Zone der Bitcoin-Saison, wobei für eine Altcoin-Saison mindestens 75 erreicht werden muss.

Drei ungewöhnliche Indikatoren signalisieren Trendwende

Michaël van de Poppe hat unter anderem in dem Verhältnis des chinesischen Renminbis (CNY) zum US-Dollar (USD) einen Indikator erkannt, welcher in der Vergangenheit gute Dienste bei der Identifizierung einer Altcoin-Saison erwiesen hat. Dies war dann der Fall, wenn der CNY gegenüber dem USD ein neues Tief angezeigt hat, wie in den Jahren 2016, 2019 und jetzt. Darüber hinaus verweist der Krypto-Experte auf die Bitcoin-Dominanz, welche zuletzt wieder abgenommen hat.

Während diese Anfang Mai noch bei 64,4 % lag, ist sie bis Mitte des Monats bis auf 61,1 % gefallen. Dies würde seiner Ansicht nach außerdem dadurch untermauert werden, dass der Altcoin Ethereum zuletzt gegenüber Bitcoin um 50 % an Wert gewonnen hat. Der Krypto-Experte verwendet auch den Goldpreis als Indikator. Der Goldpreis befindet sich laut Michaël van de Poppe nahe seinem Allzeithoch. Bald könnte allerdings eine Konsolidierungsphase einsetzen, was laut ihm wie im Jahr 2021 möglicherweise einen Altcoin-Bullrun auslöst.

Best Wallet Presale bietet optimale Altcoin-Lösung

Neben Bitcoin sind mittlerweile zahlreiche weitere Blockchains entstanden, welche unterschiedliche Technologien verwenden. Daher werden für viele spezielle Geldbörsen benötigt, damit die Anwender und Investoren auf diese zugreifen können. Mit der Zunahme von Chains hat aber auch die Komplexität zugenommen und die Nutzererfahrung gelitten. Aus diesem Grunde wurde nun die nahtlose und intuitive Best Wallet entwickelt, welche das gesamte Web3 erschließen und mehr als 60 Blockchains unterstützen soll.

Wenn Sie in Altcoins investieren wollen, können Sie dies ganz einfach über die integrierte DEX, welche zusammen mit der Selbstverwahrung eine höhere Sicherheit als zentrale Kryptobörsen bietet. Der $BEST-Coin schaltet die maximalen Vorteile des Eintrittstors in das Web3 frei, welches zudem Zahlungskarten, Sparpläne, fortschrittliche Trading-Features, KI-Unterstützung, In-App-Zugriffe und mehr bereitstellen wird. Noch werden diese über den Vorverkauf nach eine Finanzierungssumme von 12,87 Mio. USD für einen Preis von 0,025105 USD angeboten.

