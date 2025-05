Ethereum vor entscheidendem Durchbruch: Experten sehen kritisches Kurslevel bei 2.850 US-Dollar

Der Kryptomarkt erlebte zum Ende der Handelswoche Kursverluste, die sich heute etwas ausweiten. Ethereum fällt in den vergangenen 24 Stunden um rund 3,5 Prozent und konsolidiert damit knapp oberhalb von 2.500 US-Dollar. Dennoch baute sich bei ETH zuletzt wieder tendenziell Stärke auf. Nun nähert sich zugleich eine Entscheidung. ETH zielt ein wichtiges Kursniveau an, das über eine größere Rallye entscheiden dürfte.

Top-Trader identifiziert entscheidende Liquiditätszone

Ethereum steht derzeit an einem entscheidenden Punkt. Der kurzzeitige Ausbruch über die Marke von 2.700 US-Dollar erwies sich als nicht nachhaltig, was jedoch laut Analyst Michaël van de Poppe nicht ausschlaggebend für die weitere Ethereum Prognose ist. Der eigentliche Fokus liegt auf dem Bereich oberhalb von 2.850 US-Dollar - dort befindet sich laut On-Chain-Daten und Orderbuchanalysen eine signifikante Liquiditätszone, die die Bullen überwinden müssen.

Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte eine dynamische Kursbewegung auslösen, da hier zahlreiche Stop-Orders und Kaufinteresse gebündelt sind. Je länger sich Ethereum unterhalb dieser Schwelle seitwärts bewegt, desto mehr Momentum könnte sich aufbauen. Der Markt wirkt gespannt - sobald die 2.850 US-Dollar überwunden werden, rechnet van de Poppe mit einer kräftigen Reaktion nach oben.

Bullenflagge deutet auf Kursziel von 3.800 US-Dollar hin

Derweil sieht ein anderer Trader bei Ethereum bereits eine klassische Bullenflagge. Dies ist ein bullisches Fortsetzungsmuster im Chart. Nach einem starken Aufwärtsimpuls konsolidierte der Kurs in einem engen Seitwärtskanal - die eigentliche Flagge. Der jüngste Ausbruch aus dieser Zone gilt als Signal für die Fortsetzung des übergeordneten Trends.

Laut Analyse liegt das nächste Kursziel bei rund 3.800 US-Dollar. Dieses Zwischenziel ergibt sich aus der Projektion der vorherigen Aufwärtsbewegung. Entscheidend ist daher weniger das kurzfristige Scheitern an kleineren Widerständen, sondern vielmehr die Vorbereitung auf einen möglichen technischen Ausbruch über die zentrale Liquiditätsgrenze.

