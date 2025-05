Krypto-Analyst: Zerstörung des Krypto-Marktes steht bevor!

Der Krypto-Analyst Chris Vermeulen, welches auch der Gründer von TheTechnicalTraders.com ist, hat in einer seiner neuesten Prognosen die Marktteilnehmer schockiert. Denn diese hat ein außerordentlich düsteres Bild für die nächste Zeit ausgemalt. Worauf sich Anleger nun laut Einschätzung des Krypto-Analysten einstellen sollten und wie sie am besten durch den stürmischen Krypto-Markt kommen, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Krypto-Analyst rechnet mit einer schwierigen Zeit für den Krypto-Markt

Während die meisten Krypto-Experten aufgrund der kürzlich neu verzeichneten Allzeithochs von Bitcoin wieder bullisch gestimmt sind, hat die jüngste Einschätzung von Chris Vermeulen für Entsetzen gesorgt, obwohl die Zölle von Trump zuletzt als rechtswidrig eingestuft wurden.

So führte er die letzten Kursrücksetzer auf die erneute Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den beiden konkurrierenden Weltmächten USA und China zurück. Denn Trump hat dem Land zuletzt vorgeworfen, dass es sich nicht an das Handelsabkommen halten würde.

So exportiert es weiterhin keine seltenen Erden, von denen es 80 % des Weltvorkommens kontrolliert. Andererseits haben die USA aber auch die Exporte von kritischen Halbleitern für die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen nach China verboten.

https://twitter.com/bravosresearch/status/1927779513250795680

Darüber hinaus hält der Krypto-Analyst die Schulden der USA für besorgniserregend. Schließlich sind zuletzt die Zinsen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zeitweise auf 4,6070 % gestiegen und im Januar sogar auf bis zu 4,8960 %. Sollten diese 5,0 % erreichen, müsste das Land ein Drittel des Steueraufkommens für Zinsen aufwenden, wobei schon zuletzt die Kreditwürdigkeit abgestuft wurde.

Da sich immer mehr Nationen aus dem als Machtinstrument verwendet US-Dollar verabschieden und Staatsanleihen verkaufen, eröffnet dies den Weg für Alternativen wie die grenzüberschreitenden und nicht zensierbaren Kryptowährungen. So hob der Krypto-Analyst auch hervor, dass immer mehr das Vertrauen in das Land und den USD verlieren würden.

Zudem beabsichtigt die USA, diese fehlenden Anleger durch die Emittenten von Stablecoins zu ersetzen. Mit der Expansion dieser gelangt wiederum leichter mehr Liquidität in den Krypto-Markt, was sich auch bei den Kursen positiv bemerkbar machen kann.

Jetzt mit KI schnell Krypto-Experte werden!

Auf diese Schwierigkeiten sollten sich Anleger laut dem Krypto-Analysten einstellen

Laut dem Krypto-Analysten würde der Handelskrieg für Unsicherheiten sorgen. Auf diese reagiert Kapital laut einer Börsenweisheit wie ein scheues Reh, insbesondere, wenn es sich dabei um besonders spekulative und volatile Assets wie die Kryptowährungen handelt.

Aufgrund der Zölle erwartet der Vermeulen, dass die Inflation wieder zunehmen könnte und die Fed somit keinerlei Zinssenkungen vernehmen kann, auch wenn die Inflationsdaten zuletzt wieder rückläufig waren. Lediglich im Zusammenhang einer politischen Einflussnahme und einer Systemkrise rechnet er mit einer Reduktion des Zinssatzes.

In diesem Zuge kam es laut dem Krypto-Experten bei Bitcoin auch zu dem Unterschreiten einer wichtigen technischen Marke, welche bisher den Aufwärtstrend gestützt hat. Zudem erwartet er sogar, dass noch tiefere Tiefs ausgebildet werden.

Außerdem rechnet er mit einem fallenden Aktienmarkt, da dieser überdehnt sei. Dies könnte sich aufgrund einer Korrelation mit den Kryptowährungen ebenso negativ bei diesen bemerkbar machen.

Dadurch würden dann Beziehungen, Leben und Pensionen ruiniert werden, wenn die Anleger zu Panikverkäufen gedrängt werden, welche diese Dynamik und die damit verbundenen Verluste dann noch einmal verstärken können.

Jetzt Krypto-Markt effizienter analysieren!

Mit KI navigieren Sie sicherer durch einen stürmischen Krypto-Markt

Laut der Einschätzung der Krypto-Analysten sollten sich die Investoren in der nächsten Zeit auf eine stürmische Marktphase einstellen, in welcher hohe Verluste möglich sind. Allerdings lassen sich auch dann mit den richtigen Investmentstrategien Gewinne erzielen, wie mit Total-Return oder Leerverkäufen.

Damit Investoren künftig effizienter und schneller die besten Investmentideen finden können, wurde nun die neue KI-Trading-Plattform von Mind of Pepe entwickelt. Sie beinhaltet unterschiedlichste KI-Tools, welche für Anleger einen bedeutenden Fortschritt gegenüber der traditionellen Investmenterfahrung versprechen.

Dafür fließen alle entscheidenden Datenbanken in die Analysen ein. Diese setzen sich etwa aus den neusten Trends, der sozialen Aktivität, der Stimmung, den On-Chain-Daten und einigen mehr zusammen. Die Datenpunkte werden dann von der KI gemeinsam ausgewertet, wobei sie autonom Verbesserungen der Strategien vornimmt.

In den sozialen Medien wurde schon vor dem Abschluss des Fundraisings der KI-Agent gestartet. Dort versorgt er seine Abonnenten mit den neuesten Trends des Krypto-Marktes in Echtzeit, damit diese weniger verpassen müssen. Bald kommt noch das MIND Terminal hinzu, welches eine Übersicht mit den wichtigsten Ereignissen und Investmentchancen bietet.

Der KI-Agent zeichnet sich im Vergleich zu den meisten seiner Konkurrenten durch seine enorme Vielseitigkeit aus. Denn er ist auch dazu imstande, eigene Kryptowährungen zu starten und über Social-Media-Kanäle zu vermarkten. Ebenso sind andere Web3-Assistenztätigkeiten wie als Handelsroboter dank seiner hohen Interoperabilität möglich.

Für die Nutzung der verschiedenartigsten KI-Dienste werden ausreichend $MIND-Coins vorausgesetzt. Diese stehen über den Presale nach einem Betrag von 11,98 Mio. USD allerdings nur noch für weniger als 54 Stunden für den aktuellen Preis von 0,0037515 USD und mit der dynamischen Staking-Rendite von anfänglichen hohen 202 % zur Verfügung.

Jetzt in Mind of Pepe investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.