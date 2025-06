Anzeige / Werbung

Die Neuzeit ist angebrochen! In rasender Geschwindigkeit dringen Künstliche Intelligenz-Modelle in alle Wirtschaftssektoren ein.

Die Entwicklung im Drohnenmarkt verläuft exponentiell. Denn als vor gut 10 Jahren die ersten Techno-Kids mit den neuen und lauten Fluggeräten über Nachbars Garten schwebten, dachte noch niemand an die gewaltigen Einsatzmöglichkeiten im zivilen als auch militärischen Bereich. Sehr schnell entwickelten sich die rudimentären Propellermaschinen aber zu hochpräzisen Fluggeräten mit optischen Fähigkeiten im UltraHD-Bereich. Heute sind sie über die Bodenstation an ein komplettes Datenanalyse-Center angeschlossen, Bild- und KI-gesteurte Muster-Erkennung machen die wendigen Flieger zu perfekten Überwachungs-Applikationen. Im Zeitalter von geopolitischen Konflikten, übergeordneten Sicherheitserfordernissen und leeren Haushalten bieten sie heute eine zuverlässige Substitutionsmöglichkeit für mobile Einsatzkräfte bei Tag und Nacht. Künstliche Intelligenz beschleunigt diese Prozesse, gerade für viele Dienstleister lauert hier der große Gamechanger. Volatus Aerospace (TSX-V: FLT; WKN: A2JEQU; ISIN: CA92865M1023) hat eine harte Aufbauarbeit in den letzten jahren geleistet. Nun beginnt die Zeit der Ernte.

Enthaltene Werte: CA92865M1023