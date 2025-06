Trump startet den Atomkrieg - gegen die Bürokratie!

Anzeige / Werbung

Was jahrzehntelang als Sicherheitsparanoia getarnt war, könnte sich als das größte energiepolitische Eigentor der USA entpuppen. Jetzt soll ausgerechnet Donald Trump das Ruder herumreißen - mit nuklearer Schlagkraft, militärischem Druck und einem Frontalangriff auf die Bürokratie.

Was jahrzehntelang als Sicherheitsparanoia getarnt war, könnte sich als das größte energiepolitische Eigentor der USA entpuppen. Jetzt soll ausgerechnet Donald Trump das Ruder herumreißen - mit nuklearer Schlagkraft, militärischem Druck und einem Frontalangriff auf die Bürokratie.

Der atomare Traum: Von Eisenhower zu Eiszeit

Die amerikanische Erfolgsgeschichte der zivilen Kernenergie begann mit einem Präsidenten, der in seiner Amtszeit den Kalten Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch im Kraftwerk gewinnen wollte: Dwight D. Eisenhower. Unter seiner Führung wurde 1954 die Atomic Energy Commission (AEC) ins Leben gerufen - ein Hybrid aus Sicherheitsbehörde, Forschungsförderer und wirtschaftlichem Impulsgeber.



Was folgte, war ein nukleares Wirtschaftswunder: 94 Reaktoren stehen heute in den USA, fast alle lassen sich auf jene Ära zurückführen. Doch mit der Ölkrise 1973 folgte ein politischer Kurzschluss: Anstatt die Atomkraft als unabhängige Energiequelle auszubauen, wurde die AEC aufgelöst und 1974 durch die Nuclear Regulatory Commission (NRC) ersetzt - mit einem radikal anderen Mandat: Regulieren, nicht fördern.

Das Dogma der Null: Der LNT-Fehlschluss

Herzstück dieser neuen Anti-Atom-Ideologie ist das Linear No-Threshold (LNT)-Modell. Die Idee: Jede noch so geringe Strahlendosis ist gefährlich, kumulativ und im Zweifel tödlich. Das Problem: Dieses Modell ist wissenschaftlich umstritten und wird zunehmend als ideologisch motiviertes Sicherheitsdogma kritisiert.



Wie absurd das ist, zeigt ein Blick in die Medizin: Radiologische Diagnostik rettet täglich Leben, Strahlentherapie ist eine tragende Säule der Krebsbehandlung. Doch selbst hier lähmt das LNT-Dogma die Innovation. Ein Editorial im Journal of Nuclear Medicine brachte es auf den Punkt: Hätte man seit den 1980er-Jahren das Phänomen der Strahlenhormesis (niedrige Strahlendosen wirken stimulierend) ernst genommen, hätten allein im Jahr 2022 fast 2 Millionen Krebstote verhindert werden können.

Executive Order 14215: Die Atombombe gegen die Bürokratie?

In einem seiner ersten Akte als (erneuter) Präsident unterzeichnete Donald Trump im Februar 2025 Executive Order 14215. Das Ziel: Den Einfluss der sogenannten "unabhängigen Behörden" wie der NRC drastisch beschneiden - und damit dem Präsidenten wieder direkte Kontrolle über deren Entscheidungen geben.



Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Allison McFarlane, frühere NRC-Vorsitzende unter Obama, warnte vor einem Ende unabhängiger Sicherheitsbehörden: "Trump's executive order implies there are no longer independent regulators in the United States."



Doch für Trump scheint genau das der Punkt zu sein. Denn wenn es nach ihm geht, war diese Unabhängigkeit jahrelang ein Bremsklotz für Innovation und ein Schutzschild für technokratische Selbstherrlichkeit.

Schneller bauen, weniger prüfen: Trumps neuer Atomkurs

Mit vier neuen Exekutivanordnungen hat Präsident Trump am 23. Mai 2025 konkrete Maßnahmen zur Beschleunigung des US-Kernenergieausbaus eingeleitet. Die Nuclear Regulatory Commission (NRC) soll Genehmigungen für neue Reaktoren künftig innerhalb von 18 Monaten erteilen. Gleichzeitig wird die Überprüfung geltender Strahlenschutz-Grenzwerte angeordnet.



Ein weiterer Erlass erlaubt den Bau von Reaktoren auf Bundesland und Militärbasen, insbesondere zur Stromversorgung energieintensiver KI-Rechenzentren. Damit könnten Verteidigungs- und Energieministerium eigene Genehmigungswege etablieren - unabhängig von der NRC. Möglich ist das u.a. durch den Defense Production Act.



Das langfristige Ziel: eine Vervierfachung der nuklearen Kapazität - von heute knapp 100 auf 400 Gigawatt bis 2050. Trotz einzelner kritischer Stimmen aus Sicherheitskreisen und Teilen der Branche deutet sich eine massive Ausweitung der US-Kernenergiepolitik an - mit klarer politischer Priorisierung durch das Weiße Haus.

Kupfer & Silber: Heimische Ressourcen im Aufwind

Wer über Energieunabhängigkeit spricht, muss mehr tun als Reaktoren planen - er braucht die Metalle, die Leitungen, Speicher und Technologie erst möglich machen. Kupfer steht dabei ganz oben auf der Liste. Mit dem La Plata Projekt in Colorado bringt Metallic Minerals (MMG) ein strategisch wichtiges Vorkommen ins Spiel. Das Projekt sorgte mit einer der besten Bohrungen Nordamerikas für Aufsehen. Kein Wunder, dass sich Newmont 2023 mit 9,5 % beteiligte. Die geologischen Strukturen erinnern laut Unternehmen an Newmonts eigene Weltklasse-Minen.



Auch im kanadischen Yukon meldet MMG Fortschritte: Eine hochgradige Silberressource direkt neben den Liegenschaften von Hecla Mining, das in der Region bereits mehrere Übernahmen getätigt hat. Kupfer und Silber - zwei kritische Metalle aus verlässlicher westlicher Quelle. Genau das, was Amerika jetzt braucht.

MMG Bohrkernlager

Uran: Dasa bringt den Reaktorbrennstoff

Doch ohne Uran bleibt selbst der modernste Reaktor ein Papiertiger. Während die USA weiter auf ausländische Importe angewiesen sind, macht Global Atomic (GLO) mit dem Dasa-Projekt im Niger Tempo. Mit Produktionsstart bereits Anfang 2025, 73 Mio. Pfund Uranoxid und fast 24 Jahren Minenlaufzeit zählt Dasa zu den weltweit wichtigsten neuen Projekten. Die niedrigen Produktionskosten von 22,13 USD (AISC) machen das Projekt besonders attraktiv - vor allem bei steigenden Uranpreisen.



Der Markt hat reagiert: Abnahmeverträge für jährlich 1,4 Mio. Pfund Uran in den ersten fünf Jahren sind bereits unterzeichnet. Dasa zeigt, dass auch in geopolitisch schwierigen Regionen verlässliche Versorgung aufgebaut werden kann - wenn Know-how und Timing stimmen.

Energiepolitik braucht Realitätssinn

Die Rückkehr zur Kernkraft mag visionär wirken - doch ohne materielle Grundlage bleibt sie Symbolpolitik. Jahrzehntelange Regulierungsstarre, technokratische Blockaden und die Auslagerung ganzer Lieferketten haben die USA anfällig gemacht. Echte Unabhängigkeit beginnt nicht mit Gesetzen, sondern mit Ressourcen.



Wer über Energiezukunft spricht, muss über Geologie, Bergbau und industrielle Infrastruktur reden. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob neue Reaktoren gebaut werden - sondern ob das Land bereit ist, die Grundlagen dafür zu schaffen.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com



Nutzungshinweise und Disclaimer

1. Gegenstand

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.

2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer

2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.

3. Urheber-/Nutzungsrechte

3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.

3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.

4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen

4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.

4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.

4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.

4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.

4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.

4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.

4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.

4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.

4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.

4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.

5. Haftung

5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.

5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.

5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.

6. Datenschutz

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen .

7. Schlussbestimmungen

7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.

7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.

7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.

7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026,XD0002058432,CA59126M1068,CA37957M1068