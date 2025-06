Baden-Baden (ots) -Roman von Nell Zink/ 10 neue Leseempfehlungen für Juni auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Sister Europe" von Nell Zink steht im Juni 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von einer Zufallsgemeinschaft ganz unterschiedlicher Menschen in Berlin. Ein Kunstkritiker mit seiner transgeschlechtlichen Tochter, ein arabischer Prinz, ein alternder Lebemann mit seinem deutlich jüngeren Internet-Date und eine Grande Dame spazieren durch den nächtlichen Tiergarten, stets verfolgt von einem Kripomann, der Verbotenes vermutet. In den entstandenen Gesprächen dringen durch den Plauderton auch die großen Fragen des Lebens nach der Einsamkeit des Menschen und dem eigenen Platz auf der Welt hindurch.Platz 2: "Frühlingsnacht"; Platz 3: "Museum der Einsamkeit"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Juni belegt "Frühlingsnacht" von Tarjei Vesaas, "Museum der Einsamkeit" von Ralf Rothmann folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. Juni 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswrkultur%2Fliteratur%2Fbestenliste%2Findex.html&data=05%7C02%7CDennis.Deissig%40swr.de%7Cf795e42784654aa58d6208dc83ab9d9b%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638530020315289262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kX83u%2BPATKulIjQ%2BznDdAbEbn2gmCdC4NNTQaHHUmeY%3D&reserved=0)Leseempfehlung:Nell Zink: "Sister Europe", Rowohlt Buchverlag, 272 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6046127