Baierbrunn (ots) -Sie ist eine der erfolgreichsten Comedians Deutschlands, wird in diesem Jahr 60 - und hat keine Angst vor dem Älterwerden: "Ich würde es gut finden, wenn wir uns als Gesellschaft endlich darauf einigen könnten, dass Altern an sich okay ist", sagt Anke Engelke im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Und gibt zu: "Smartphone und Social Media interessieren mich nicht." Die "private Anke" besitzt das auch nicht. "Ich finde vieles daran zeitraubend. Aber klar ist das manchmal unpraktisch."Die Komikerin engagiert sich seit 20 Jahren für das Medikamentenhilfswerk "action medeor" in Afrika, daran ist ihr wichtig, "dass ich Menschen aufmerksam mache auf deren zentrales Anliegen: dass alle Menschen auf der Welt Zugang zu Medikamenten haben." Dort habe sie erst kürzlich vor Ort erlebt, dass die USA Gelder für Entwicklungsprojekte streichen: "Einmal saßen wir im Büro eines Krankenhausdirektors, er bekam mitten im Gespräch einen Anruf und auf einmal hieß es: Die Angestellten X und Y können nicht mehr bezahlt werden und sind vorübergehend entlassen. Doch auch wenn es widersprüchlich klingt: Ich bin mit Zuversicht nach Hause zurückgekommen." Denn sich mit Menschen zu unterhalten, die wirklich etwas bewirken, die sich nicht entmutigen lassen - das mache ihr Hoffnung.Sie erzählt von ihren Reisen auch privat ganz viel, denn es sei ihr wichtig, Menschen mit positiven Erlebnissen und Hoffnung anzustecken. "Viel zu oft findet das Negative mehr Gehör. Dabei passiert so viel Tolles." Bei Anke Engelke sei das Glas halb voll, nicht halb leer: "Man kann sich ja ab und zu mal fragen: Was ist eigentlich auf der Haben-Seite?" Bei ihr sei das so: "Zum Beispiel bin ich heute Morgen aufgestanden, die Welt drehte sich noch, ich bin gesund, meiner Familie geht's gut und ich habe einen tollen Job." Wird man im Alter anders? "Überhaupt nicht. Ich bin genauso bescheuertwie immer."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau" sowie online auf www.a-u.de.