New York (ots) -FENIX360, die wegweisende globale Plattform für unabhängige Künstlerinnen und Künstler, gibt mit großer Freude die Erweiterung ihrer erfolgreichen Showcase-Reihe im renommierten New Yorker Veranstaltungsort Chelsea Table & Stage bekannt. Aufbauend auf der beeindruckenden Resonanz dieser monatlichen Veranstaltungen wird FENIX360 ab September 2025 monatliche Showcases in London an wechselnden, renommierten Veranstaltungsorten etablieren. Parallel dazu wird das Format um vierteljährliche Veranstaltungen in München erweitert, die ebenfalls im September 2025 Premiere feiern.Seit ihrer Einführung am Chelsea Table & Stage haben sich die FENIX360-Showcases als herausragende Plattform etabliert, die aufstrebenden wie etablierten Künstler:innen außergewöhnliche Möglichkeiten bietet, ihr Talent einem erlesenen Publikum aus Branchenführern, Kulturinteressierten und Medienvertretern zu präsentieren - in einem Ambiente, das internationalen Standards gerecht wird."Unsere Vision ist es, unabhängige Künstlerinnen und Künstler weltweit nachhaltig zu fördern und ihre kreative Exzellenz sichtbar zu machen", erklärt Allan Klepfisz, Global CEO von FENIX360. "Der Erfolg in New York war ein bemerkenswerter Auftakt. Die Expansion nach London und München markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserem Bestreben, neue Märkte zu erschließen und ein globales Netzwerk kreativer Stimmen zu stärken."Die Londoner Showcases werden an sorgfältig ausgewählten, prestigeträchtigen Orten stattfinden und die kulturelle Vielfalt sowie kreative Energie der britischen Metropole widerspiegeln. In München, einer der kulturellen Hauptstädte Europas, werden die vierteljährlichen Veranstaltungen hochkarätige Talente ins Rampenlicht rücken und als Brücke zwischen Künstler:innen und einem internationalen Publikum fungieren.FENIX360 lädt Musikliebhaber:innen, Branchenexpert:innen sowie Förder:innen der unabhängigen Kunstszene herzlich ein, Teil dieser aufregenden neuen Etappe zu werden.Weitere Informationen und Veranstaltungstermine finden Sie unter: www.fenix360.comPressekontakt:Charlotte WilhelmEVP | Operations & DevelopmentFENIX360 | Nordamerikacharlotte@fenix360.com