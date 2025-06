Düsseldorf (ots) -Calzedonia feiert den Sommer - und Heidi Klum! Das italienische Beachwear-Label präsentiert seine neue Kampagne, in der Heidi erstmals als neues Testimonial vor der Kamera stand. Der Launch fällt dabei auf ein ganz besonderes Datum: Heidis Geburtstag - ein doppelter Grund zum Feiern also. Ab dem 1. Juni ist die neue "Mare"-Kampagne überall in Deutschland zu sehen. In Szene gesetzt vom renommierten Fotografen Rankin und unter der kreativen Leitung von Thomas Hayo präsentiert Heidi die Beach-Styles der Saison selbstbewusst, authentisch und cool. Inszeniert wurde die Kampagne unter dem Motto "Californication" vor einer absoluten Traumkulisse: dem Pool der ikonischen Sheats-Goldstein Residence mit Blick auf die Skyline von Los Angeles - Sinnbild für einen glamourösen, unbeschwerten Sommer.Die Kampagne zeigt Heidi entspannt am Pool, mal selbstbewusst auf der Terrasse des architektonischen Meisterwerks, das zwischen 1961 und 1963 von John Lautner erbaut wurde. Doch eins wird auf jedem einzelnen der Kampagnenmotive klar: der Sommer 2025 wird heiß! Die neuen Beachwear-Looks von Calzedonia zeigen sich in diverse Trendfarben und Modellen: Von angesagten Shiny-Optiken über elegante Glitter-Styles und Animal Prints - die Bikinis sind die Must-Haves der Saison. Raffungen, Schnürungen, glänzende Strass- und Metall-Applikationen - alle Top-Trends der Saison finden sich in der Kollektion wieder.Heidi Klum zeigt sich in der Kampagne lebensfroh, sinnlich und selbstbewusst. Eine Ikone, die für Weiblichkeit, Power und Style steht. Ihre Natürlichkeit und ihr Charisma zeigen, dass Beachwear keine Frage des Alters ist. Eine Frau, die sich am Pool genauso wohlfühlt wie auf dem Laufsteg. Ihre positive Lebenseinstellung trifft den Zeitgeist - und passt perfekt zum Selbstverständnis der Marke.Für die Fotoproduktion war Rankin Archive verantwortlich - ein Name, der für ikonische Modefotografie steht. Die Arbeiten seiner Londoner Produktionsfirma, Rankin & Co, werden nicht nur in internationalen Top-Magazinen veröffentlicht, sondern auch in den größten Galerien und Museen der Welt ausgestellt.Thomas Hayo, international erfolgreicher Creative Director, brachte seine langjährige Erfahrung aus Mode, Werbung und TV in die Kampagne ein und war verantwortlich für die gesamte Konzeption, sowie die visuelle Leitlinie. "Italian Style meets California Cool!" sagt er. "Unser Ziel war es, italienische Designtradition von Calzedonia und Liebe zum Detail der Brand mit der kalifornischen Coolness, Positivität und Lebensfreude, die Heidi wie keine andere verkörpert, zu verbinden, um eine moderne, internationale Kampagne zu erschaffen, die all diese Elemente vereint."Calzedonia, das italienische Beachwear-Label aus Verona, steht für Style, Qualität und feminine Designs. Mit Stores weltweit und einer starken Online-Präsenz zählt Calzedonia zu den Spezialisten im Bereich Beach- und Swimwear. Die Kollektionen verbinden italienisches Dolce Vita mit aktuellen Trends und moderner Weiblichkeit und machen Mode für jede Frau zugänglich.Die neuen Bilder mit Heidi Klum sind ab dem 1. Juni in ganz Deutschland in einer großen Out-of-Home Kampagne, Online und auf Social Media zu sehen.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswertherstr.13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.comtel.: 0176-70646206Original-Content von: CALZEDONIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137004/6046263