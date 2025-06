Wochenausblick - Bruttoinlandsprodukt und Zinsentscheid Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Den Wochenbeginn markiert die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex (EMI) des verarbeitenden Gewerbes der USA. Aus Europa erwarten uns der gleiche EMI Großbritanniens. Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) veröffentlicht ebenfalls den EMI des deutschen verarbeitenden Gewerbes. Auf der Unternehmensseite werden am Montag hingegen keine wichtigen Zahlen veröffentlicht.









Dienstag:



Am Dienstagmorgen kommt aus China der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes. Besonders wichtig in dieser Woche wird vermutlich der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) der Euro Zone. Dieser wird vom statistischen Amt der Europäischen Union, kurz UnionEurostat veröffentlicht. Wichtig für Anleger ist der HVPI vor allem deshalb, da er der Europäischen Zentralbank (EZB) als zentraler Indikator zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Preisstabilität innerhalb der Eurozone dient. Für die Euro Zone kommen ebenfalls die Zahlen zur Arbeitslosenquote. Aus Amerika erwarten uns die Auftragseingänge der Industrie. Hier könnten vor allem die Veränderungen durch Trumps Zoll-Politik und die gestiegene Unsicherheit für Investoren spannend sein. Quartalszahlen veröffentlichen der texanische Cybersicherheitsexperte Crowdstrike, der PC- und Druckerhersteller Hewlett Packard (HP) und der chinesische Elektroautohersteller Nio.

















Mittwoch:



Mittwoch werden die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts Australiens bekanntgegeben und die Bank of Canada (BoC) trifft ihren Zinsentscheid. Die USA veröffentlichen des Weiteren den EMI im nichtverarbeitenden Gewerbe. Wichtig für Investoren könnten insbesondere die US-amerikanischen ADP Zahlen zur Änderung der Arbeitslosigkeit sein. Aus Deutschland wird der HCOB EMI Gesamtindex bekanntgegeben. Quartalszahlen liefert der US-amerikanische Betreiber von Gemischtwarenläden Dollar Tree.















Donnerstag:



Am Donnerstag liefert Australien seine Handelsbilanz, welche in Hinblick auf den Zollkonflikt mit den USA besonders interessant sein dürfte. China liefert den Caixin Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen. Aus den USA kommen die Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, welche als ein zuverlässiger Indikator für den US-amerikanischen Arbeitsmarkt gelten. Dieser ist für die Börse besonders wichtig aufgrund des Doppel Mandats der amerikanischen Zentralbank Fed zur Preisstabilität und Beschäftigung auf Höchstniveau. Aus Europa werden die Werksaufträge der deutschen Wirtschaft veröffentlicht. Besonders wichtig in dieser Woche wird jedoch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Unternehmensseitig liefern der amerikanische Halbleiterdesigner Broadcom, der kanadische Sportartikeleinzelhändler Lululemon Athletica und das Softwareunternehmen DocuSign ihre Quartalszahlen.















Freitag:



Zum Wochenabschluss erwarten uns die Einzelhandelsumsätze, das Bruttoinlandsprodukt und die Arbeitslosenzahlen der Euro Zone. Zahlen zur Industrieproduktion liefern Frankreich und Deutschland. Des Weiteren liefert Deutschland seine Handelsbilanz. Aus Nordamerika kommen die Arbeitslosenquote Kanadas und die Arbeitsmarktzahlen der USA, welche unter anderem die wichtigen durchschnittlichen Stundenlöhne und die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft umfassen. Am Freitag erwarten uns keine wichtigen Unternehmensberichte.











