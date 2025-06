Wolfsburg (ots) -Die Autostadt in Wolfsburg feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Was am 1. Juni 2000 als visionäres Projekt zur Expo entstand, hat sich zu einem der beliebtesten Reiseziele Deutschlands entwickelt - ein Ort, der Mobilität und Erlebnis auf einzigartige Weise verbindet. Über 48 Millionen Gäste haben den automobilen Themen- und Erlebnispark am Mittellandkanal bislang besucht. Mit fast 3,5 Millionen ausgelieferten Neufahrzeugen der Marken Volkswagen, SEAT und CUPRA zählt die Autostadt zudem zu den größten automobilen Auslieferungszentren weltweit."25 Jahre Autostadt - das ist ein ganz besonderer Moment, den wir mit großer Freude und Wertschätzung begehen. Unser Dank gilt der gesamten Autostadt-Familie: den Mitarbeitenden, Partnern und Wegbegleitern, die mit Herzblut und echter Gastfreundschaft dafür sorgen, dass unsere Gäste unvergessliche Erlebnisse mit nach Hause nehmen - und natürlich unserem Aufsichtsrat und den Kolleginnen und Kollegen der Volkswagen Group und der Marken, ohne die all das nicht möglich wäre. Was die Autostadt auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, sich stetig weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen und dabei stets ihrem Kern treu zu bleiben: Menschen für Mobilität zu begeistern und ihnen besondere Augenblicke zu schenken, die bleiben", heißt es dazu aus der Geschäftsführung der Autostadt.Gunnar Kilian, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Autostadt: "Die Autostadt wird 25 Jahre alt - und trotzdem immer jünger. Wie sie das macht? Mit innovativen Ideen, exzellentem Service und einer ausgezeichneten Spitzengastronomie machen unsere Kolleginnen und Kollegen die Welt der Mobilität in all ihren Facetten erlebbar. Mehr als 48 Millionen Gäste in 25 Jahren belegen eindrucksvoll, wie sehr unsere Autostadt Menschen aus aller Welt begeistert und Wolfsburg dabei nachhaltig prägt. Ich danke allen, die diesen Erfolg möglich machen - und freue mich auf die kommenden 25 Jahre."In 25 Jahren hat sich die Autostadt als kultureller Impulsgeber, touristisches Highlight und Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seiner Marken etabliert. Ob internationale Tanzkompanien bei den Movimentos Festwochen, Konzerte mit Weltstars wie Sting, Liza Minnelli oder Peter Gabriel, spektakuläre Wassershows oder die beliebte Winterwelt mit Eisshows und Rodelbahnen - die Autostadt hat Maßstäbe gesetzt und Generationen begeistert.Auch als eines der größten automobilen Auslieferungszentren weltweit ist die Autostadt ein besonderer Ort: Fast 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden haben hier ihr neues Fahrzeug persönlich in Empfang genommen - oft verbunden mit einem unvergesslichen Aufenthalt. Und auch Kulinarikfans kommen auf ihre Kosten: Von der legendären Volkswagen Currywurst bis hin zur gehobenen Sterneküche im Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton, Wolfsburg - unter der Leitung von Sven Elverfeld - reicht das gastronomische Angebot. Ein Erlebnis für jeden Geschmack.Auch zum Jubiläum setzt der Themenpark ein weithin sichtbares Zeichen: Seit Januar 2025 werden die vier Schornsteine des Volkswagen Kraftwerks jeden Abend in wechselnden Lichtsequenzen illuminiert. Die Installation begleitet das gesamte Jubiläumsjahr und bildet den atmosphärischen Rahmen für zahlreiche Veranstaltungen - darunter das große Sommerfestival 2025. Vom 4. Juli bis 17. August verwandelt sich die Autostadt mit 34 nationalen und internationalen Top-Acts, einem bunten Familienprogramm und neuen Erlebnisformaten in eine der spannendsten Festival-Locations Deutschlands.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6046313