FRANKFURT (dpa-AFX) - Für seinen unermüdlichen Einsatz für Freiheit und Demokratie ist Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Weltklasse-Boxer, mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis geehrt worden. Es sei eine Auszeichnung für alle Einwohner Kiews und für das ukrainische Volk, das dem Aggressor heldenhaft widerstehe, sagte Klitschko in seiner Dankesrede. Wie dieser Krieg ende, werde die Zukunft ganz Europas bestimmen, "ihre Sicherheit und ihre Stabilität". Die nächsten Ziele Russlands könnten europäische Länder werden. Und er hoffe, "jeder versteht das".

Klitschko bedankte sich mehrfach für die militärische und finanzielle Unterstützung der Deutschen. Er betonte aber auch, wie wichtig strenge Sanktionen gegen Russland seien, vor allem im Energie- und Finanzbereich.

Die Laudatio auf Klitschko hielt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): "Klitschko hat sich entschieden, Verantwortung zu übernehmen - für seine Heimat, seine Brüder und Schwestern in der Ukraine, für Freiheit und für Menschenrechte. Er ist ein Vorbild für alle Ukrainerinnen und Ukrainer, für uns alle." Er stehe für all die Menschen, die trotz des anhaltenden Krieges den Glauben an eine freie und demokratische Ukraine nicht verlieren würden.

Pistorius: "Vitali hat Kampfgeist. Er gibt nicht auf."

Und, so betonte Pistorius: "Vitali hat Kampfgeist. Er gibt nicht auf." Sein Mut, seine Standhaftigkeit, sein Durchhaltevermögen, all das verdiene unseren allerhöchsten Respekt, unsere Anerkennung und mehr als das, unsere Dankbarkeit.

Vergeben wird die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung von der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen mit Sitz in Wiesbaden. Die Stiftung würdigte Klitschkos "Einsatz als mutiger Verteidiger von Recht, Freiheit und Demokratie - für die ukrainische Bevölkerung und für seine Stadt - die er nicht erst seit Beginn der russischen Invasion beweist." Er sei das Symbol des Widerstands und genieße nicht nur deshalb in seiner Heimat, aber auch im europäischen Ausland, hohes Ansehen und Vertrauen.

Klitschko ist in der Sowjetunion im heutigen Kirgisistan geboren worden. Er ist einer der erfolgreichsten Schwergewichtsboxer aller Zeiten. Seit 2014 bekleidet er das Amt des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Die nach dem Schriftsteller Franz Werfel (1890-1945) benannte Auszeichnung wird alle zwei Jahre verliehen. Zuletzt wurde 2023 der damalige rumänische Präsident Klaus Iohannis ausgezeichnet./jto/DP/he