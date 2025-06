Singapur, Malaysia (ots) -FENIX360, die globale Plattform zur Förderung unabhängiger Künstlerinnen und Künstler, gibt die strategische Umstellung vom FNX Coin auf den neuen F360 Coin bekannt. Dieser Schritt unterstreicht das kontinuierliche Engagement von FENIX360, höchste Standards in den Bereichen Sicherheit, Transparenz und technologische Weiterentwicklung zu gewährleisten.Die Entscheidung zur Umstellung basiert auf drei zentralen Überlegungen:- Vermeidung von Verwechslungen mit einer bereits bestehenden Kryptowährung namens FNX Coin,- Schutz vor unautorisierten Verkäufen von Coins, die möglicherweise aus inzwischen geschlossenen Börsen stammen und noch der Moratoriumsfrist unterliegen,- Einführung einer modernen Smart-Contract-Architektur, die erweiterte Funktionalitäten und höhere Flexibilität ermöglicht.Die Umstellung erfolgt innerhalb der nächsten zwei Wochen. Alle FNX Coins in den Wallets der Nutzer:innen innerhalb des FENIX360-Ökosystems werden automatisch im Verhältnis 1:1 durch F360 Coins ersetzt. Für die Nutzer:innen ist kein aktives Zutun erforderlich - alle Guthaben werden reibungslos und nahtlos aktualisiert."Diese Weiterentwicklung ist ein bedeutender Schritt in unserem Bestreben, unserer Community eine sichere, zuverlässige und zukunftsorientierte Plattform zu bieten," erklärt Allan Klepfisz, Global CEO von FENIX360. "Wir sind entschlossen, diesen Übergang für alle Beteiligten so transparent und vorteilhaft wie möglich zu gestalten."Der F360 Coin basiert auf neuester Smart-Contract-Technologie und unterstützt die wachsenden Funktionalitäten sowie die internationalen Expansionspläne von FENIX360.Weitere Informationen und aktuelle Updates finden Sie unter: www.fenix360.comPressekontakt:Charlotte WilhelmEVP | Operations & DevelopmentFENIX360 | Nordamerikacharlotte@fenix360.comOriginal-Content von: FENIX360, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177793/6046374