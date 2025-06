ZenaTech setzt auf Quanten-Drohnen gegen Waldbrände im Westen der USA

Anzeige / Werbung

Das Technologieunternehmen ZenaTech Inc. will mit einer neuen Initiative die Bekämpfung von Waldbränden im Westen der USA auf ein neues technisches Niveau heben. Der Nasdaq-notierte Konzern plant den Einsatz KI-gesteuerter Drohnenschwärme, die mithilfe von Quantencomputern Umweltgefahren frühzeitig erkennen und präzise vorhersagen sollen. Ziel des Vorhabens ist es, die Reaktionsfähigkeit auf Waldbrände deutlich zu verbessern.

Neue Generation von Umweltüberwachung

Zentraler Bestandteil der Initiative ist das Clear Sky-Projekt, das ZenaTech als Antwort auf zunehmende Naturgefahren versteht. Hierbei kommen autonome Drohnen zum Einsatz, die mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet sind - darunter Wärmekameras, Multispektralsensoren und 360-Grad-LiDAR-Technologie. Diese fliegen große Landflächen ab und liefern in Echtzeit Umweltdaten, die anschließend durch Quantencomputer ausgewertet werden.

Die erfassten Daten umfassen Informationen über Geländeformen, Vegetationsdichte, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse. Damit lassen sich laut ZenaTech komplexe Vorhersagemodelle entwickeln, die helfen sollen, Ausbreitungsmuster von Bränden besser zu simulieren und entsprechende Gegenmaßnahmen zu planen.

Quantencomputing trifft auf autonome Drohnentechnologie

Der Einsatz von Quantencomputing ist das Alleinstellungsmerkmal des Projekts. Diese Technologie ermöglicht die Verarbeitung großer und komplexer Datensätze mit erheblich höherer Geschwindigkeit als klassische Computersysteme. ZenaTech will damit nicht nur schneller reagieren, sondern auch präzisere Analysen bereitstellen, insbesondere für Katastrophenschutzbehörden, Forstverwaltungen und Umweltinstitutionen.

Laut Unternehmensangaben lassen sich durch diese Rechentechnik auch extremere Wetterereignisse wie Hurrikane oder Tornados besser prognostizieren - ein wachsendes Einsatzfeld angesichts weltweit steigender Schäden durch Naturkatastrophen.

Strategische Expansion und regionale Partnerschaften

Neben der technologischen Weiterentwicklung baut ZenaTech auch seine Infrastruktur aus. Ein neu integriertes Landvermessungsunternehmen aus Portland, Oregon, fungiert künftig als operatives Zentrum für Drohneneinsätze im pazifischen Nordwesten. Erste Brandüberwachungen und Testeinsätze mit der Schwarmtechnologie sind bereits geplant.

Zudem setzt das Unternehmen auf regionale Zusammenarbeit: In Wyoming ist eine Kooperation mit indigenen Gemeinschaften vorgesehen, bei der es um die autonome Überwachung und das Brandmanagement auf Stammesgebieten geht.

Forschungsarbeit erhält Verstärkung

Zur Umsetzung dieser Vorhaben wird das Clear Sky-Projekt personell aufgestockt. Zwanzig neue Ingenieurinnen und Ingenieure sollen sich künftig auf verschiedene Forschungsbereiche konzentrieren - darunter Waldbrandmodellierung, Optimierung geodatenbasierter Anwendungen sowie die Weiterentwicklung KI-gestützter Vorhersagemethoden.

Mit dieser strategischen Initiative positioniert sich ZenaTech an der Schnittstelle von Hochtechnologie und Umweltmonitoring - in einem Sektor, der angesichts zunehmender Extremwetterlagen stark an Bedeutung gewinnt.

ZenaTech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

