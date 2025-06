500 Euro klingen zunächst nach einer geringen Summe. Doch an der Börse kann daraus langfristig ein Millionenvermögen entstehen.Viele Menschen unterschätzen die Kraft des Zinseszinseffektes, da das Gehirn exponentielles Wachstum nur schwer fassen kann. Unsere Vorfahren mussten Distanzen, Mengen oder Gefahren abwägen. Diese linearen Zusammenhänge ermöglichten das Überleben. Exponentielle Prozesse kamen in der natürlichen Umgebung hingegen kaum vor, weshalb der Verstand dafür keine intuitive Abkürzung entwickelt hat. Hinzu kommt, dass exponentielles Wachstum langsam beginnt und anfangs harmlos wirkt. Unser Vermögen verdoppelt sich zwar regelmäßig, aber in den ersten Schritten sind die …