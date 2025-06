RENK Group AG lieferte im ersten Quartal 2025 ein beeindruckendes Zahlenwerk. Getrieben vom boomenden Verteidigungsgeschäft hat sich der Auftragseingang mehr als verdoppelt - konkret um satte 163,5?% auf 549 Millionen Euro. 14%-Plus beim Umsatz, 38,1%-Plus beim EBIT - und eine Aktie mit Rekordlauf. 80,40 EUR - Allzeithoch am Freitag erreicht, XETRA-Schlusskurs 78,38 EUR. Und weiter so? Neue Rekorde in Sicht oder droht eine Korrektur. Gestern ein Blick auf die HENSOLDT-Aktie mit einer ähnlichen Entwicklung: Technik hui, Analysten pfui. Bei Renk sieht es differenzierter aus - die Analysten sind ...

