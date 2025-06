PORR: Gute Quartalszahlen trotz starker Saisonalität

Anzeige / Werbung

Am 22. Mai veröffentlichte die PORR Group (ISIN: AT0000609607) ihre Unternehmenszahlen für das erste Quartal 2025. Bei deren Analyse sollte ein Aspekt auf keinen Fall außer Acht gelassen werden - die Saisonalität.

Wintermonate dämpfen Bautätigkeit

Im ersten Quartal eines Jahres sind insbesondere Bauunternehmen in der Regel mit wetterbedingten Herausforderungen wie Frost, Schnee und verkürzten Arbeitstagen konfrontiert. Diese Bedingungen können zu Verzögerungen bei Projekten und einer geringeren Auslastung der Ressourcen führen. Folglich können die Umsätze und Gewinne in diesem Zeitraum typischerweise niedriger als in den wärmeren Monaten ausfallen. Anleger sollten sich dadurch nicht zwangsläufig verunsichern lassen.

Gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode meldete z.B. die PORR für die ersten drei Monate des Jahres zwar einen Rückgang der Produktionsleistung von 1.323 Mio. auf 1.270 Mio. Euro (-4,0 Prozent) sowie eine leichte Umsatzreduktion von 1.275,6 Mio. auf 1.264,8 Mio. Euro (-0,8 Prozent), dennoch verbesserten sich mehrere andere Kennzahlen mitunter im zweistelligen Prozentbereich. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem Auftragseingang, der sich in Q1 2025 von 1.311 Mio. auf 1.539 Mio. Euro (+17,4 Prozent) erhöht hat. Einen weiteren Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich gab es zudem beim EBIT zu vermelden, das sich im Berichtszeitraum von 11,3 Mio. auf 12,6 Mio. Euro (+11,7 Prozent) verbessert hat. Signifikant bergauf ging es auch beim EBITDA, dass sich von 60,2 Mio. auf 64,8 Mio. Euro (+7,7 Prozent) erhöhte. Rote Vorzeichen gab es indes beim EBT (-12,4 Prozent), beim Periodenergebnis (-16,2 Prozent) und beim Gewinn pro Aktie (-33,3 Prozent) zu vermelden.

Differenzierte Betrachtung macht Sinn

Quartalszahlen sollten stets einer differenzierten Interpretation unterzogen werden. Beim von der PORR vorgelegten Zahlenwerk bietet sich zum einen eine historische Differenzierung sowie eine Betrachtung der verschiedenen Geschäftssegmente an. So erzielte bspw. das besonders wichtige Segment AT / CH, in dem die Heimmärkte Österreich und Ostschweiz gebündelt sind, sogar einen markanten Zuwachs der Produktionsleistung von 638 Mio. auf 703 Mio. Euro (+10,4 Prozent). Beim Segment Infrastruktur International war sogar ein deutlich höherer Zuwachs von 90 Mio. auf 112 Mio. (+24,9 Prozent) registriert worden. Prozentuale Rückgänge zwischen 16,3 und 38,6 Prozent wiesen hingegen die Segmente DE (Deutschland), PL (Polen) und CEE (Tschechien, Slowakei und Rumänien) aus, was vor allem auf den späten Wintereinbruch im März zurückzuführen war.

Positive Aspekte kann man bei der PORR auch dem Blick auf die historischen Q1-Zahlen der vergangenen Jahre abgewinnen. So hat sich z.B. seit 2023 der Auftragseingang innerhalb der ersten drei Monate stets verbessert und kletterte von 1.278 Mio. (2023) auf 1.311 Mio. (2024) und zuletzt sogar auf 1.539 Mio. Euro (2025). Mit dem Auftragsbestand ging es sogar seit 2022 sukzessive bergauf. Dieser verbesserte sich nämlich von 8.033 Mio. (2022) auf aktuell 8.812 Mio. Euro (2025).

Für Investoren stellten temporär schwächere Quartale offensichtlich kein Grund zur Sorge, dar schließlich verteuerte sich die PORR-Aktie seit Mai 2022 von unter 12 Euro auf aktuell 30,50 Euro (Schlusskurs: 22. Mai 2025).

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://porr-group.com/presse/presse-detail/news/porr-erstes-quartal-auf-kurs-starker-zuwachs-bei-neuauftraegen

https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2025/PORR_Q1_2025_de_12_sec.pdf

https://porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/Praesentationen/2025/PORR_CCPraesentation_Q1_2025_FINAL.pdf

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Gute Quartalszahlen trotz starker Saisonalität appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000609607