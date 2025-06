MicroStrategy-Aktie zeigt Unterbewertung gegenüber Bitcoin - Experte sieht Kaufchance

Die MicroStrategy-Aktie, die sich als beliebtes Bitcoin-Investment etabliert hat, könnte derzeit unterbewertet sein. Ein Krypto-Experte identifiziert eine Diskrepanz zwischen der aktuellen Bewertung und der historischen Korrelation zu Bitcoin, was eine potenzielle Kaufgelegenheit darstellen könnte.

Aktie reagiert überproportional auf Bitcoin-Bewegungen

Die Strategy-Aktie, früher bekannt als MicroStrategy, war lange Zeit ein beliebtes Vehikel, um indirekt in Bitcoin zu investieren - besonders vor der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs. Das Geschäftsmodell basiert im Wesentlichen auf dem Halten großer Bitcoin-Bestände, wodurch sich der Aktienkurs eng an der Kursentwicklung von Bitcoin orientiert. Aufgrund dieser Struktur reagiert die Aktie oft überproportional auf Bewegungen des Bitcoin-Markts.

Anleger sehen darin mitunter ein Hebel-Investment: Steigt Bitcoin, steigt Strategy meist stärker - fällt Bitcoin, wirkt sich das ebenso stärker aus. Schließlich investieren Michael Saylor und seine Compagnons mit hohem Leverage. Dieses Muster macht die Aktie weiterhin interessant für spekulative Bitcoin-Strategien.

Experte sieht 10 Prozent Unterbewertung

Der Analyst Timothy Peterson sieht die Aktie von Strategy derzeit als unterbewertet an - insbesondere im Verhältnis zur Kursentwicklung von Bitcoin. Seinen Berechnungen zufolge erzielt die Aktie kurzfristig im Schnitt etwa das 1,5-fache der Bitcoin-Rendite. Steigt Bitcoin um 10 Prozent, legt Strategy typischerweise um 15 Prozent zu. Umgekehrt verstärken sich auch Rückgänge. Auf längere Sicht liegt der Multiplikator sogar bei etwa 2,2.

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich diese Dynamik bestätigt: Während Bitcoin rund 13 Prozent gestiegen ist, verzeichnet Strategy ein Plus von 27 Prozent. Peterson schätzt, dass die Aktie derzeit rund 10 Prozent unter dem fairen Wert im Vergleich zu Bitcoin notiert. Diese Abweichung hält er trotz möglicher Verwässerung für normal und potenziell lukrativ für geduldige Anleger.

