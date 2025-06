Krypto News: Droht ein Bitcoin-Absturz? Ein Blick zurück zeigt, warum der Juni gefürchtet ist

Schon die vergangenen Monate auf dem Kryptomarkt glichen einer Achterbahnfahrt, meist der unangenehmen Sorte. Auf kurze Kurserholungen folgten größtenteils starke Kurskorrekturen beziehungsweise Seitwärtsbewegungen. Auch die kurze Erholungsrallye Mitte Mai, die von einem neuen Bitcoin Allzeithoch von 111.000 US-Dollar gekrönt wurde, war nicht von langer Dauer. Der Markt korrigierte kurz darauf wieder, auch wegen des Zollchaos des derzeit amtierenden US-Präsidenten. Auch in der vergangenen Woche musste die Kryptoleitwährung Bitcoin wieder mit Verlusten kämpfen. Auf Wochensicht korrigierte der BTC-Kurs um rund 2 Prozent. Momentan notiert der Bitcoin bei rund 104.000 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging in den letzten 24 Stunden ebenfalls leicht um 0,04 Prozent zurück. Der Juni könnte sich allerdings zu einem herausfordernden Monat für Kryptotrader und Anleger entwickeln.

Bitcoin Kurs: Kommt im Juni die schlimmste Bitcoin Korrektur?

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass gerade der Juni oft der Monat war, in dem der Bitcoin mit enttäuschenden Renditen kämpfen musste. Im Juni 2020 fiel der Bitcoin-Kurs um 3,18?Prozent. Im darauffolgenden Jahr, im Juni 2021, belief sich der Kursverlust bereits auf 5,95?Prozent. Richtig dramatisch wurde es jedoch im Juni 2022: Mit einem Kursverfall von 37,28?Prozent war dieser Monat einer der schlechtesten in der Geschichte der Kryptowährung. Die Ereignisse von 2022, sprich der Zusammenbruch von Terra/Luna und die Pleite der Kryptobörse FTX, prägten die Marktstimmung nachhaltig und verstärkten die Vorstellung, dass der Juni ein besonders verlustreicher Monat für Bitcoin sei.

IS JUNE BEARISH?



Based on Bitcoin's Monthly Returns, June often delivers lackluster performance.



Could this be the reason behind the recent sell-off and downtrend? pic.twitter.com/Emyvys2V0J - Coin Bureau (@coinbureau) May 31, 2025

Die Gründe dafür sind vielfältig, auch wenn keine einzelne Erklärung das Phänomen vollständig erfasst. Häufig gehen starke Kursanstiege im Frühling, insbesondere im April und Mai, voraus. Der Juni wird dann von vielen Investoren genutzt, um Gewinne mitzunehmen - was zu einem Verkaufsdruck führt. Gleichzeitig beginnt in diesem Monat die Sommerzeit, in der an den Finanzmärkten traditionell weniger gehandelt wird. Geringere Liquidität kann zu erhöhter Volatilität und damit zu stärkeren Kursausschlägen führen.Erschwerend kommen makroökonomische Unsicherheiten hinzu. Aktuell belastet vor allem das politische Hin und Her rund um mögliche Strafzölle durch den US-Präsidenten die Märkte. Solche geopolitischen Spannungen wirken sich direkt auf das Risikoverhalten von Anlegern aus - und Kryptowährungen als spekulative Anlageklasse reagieren darauf besonders sensibel.

Trotzdem ist es wichtig, zu betonen: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Auch wenn die Marktpsychologie beeinflusst wird, kann sich das Muster jederzeit ändern - wie es z.?B. in einem bullischen Marktjahr der Fall wäre.

BTCBULL Token: Für den Bitcoin Aufschwung positionieren

In der Regel folgt auf jeden Abschwung auch immer wieder ein Aufschwung. Das war auch nach dem Kryptowinter im Jahr 2022 so. Wer sich für diese Zeit positionieren möchte, sollte einen Blick auf das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token werfen. Denn der BTCBULL belohnt seine Hodler mit echten Bitcoin Airdrops, wenn der BTC bestimmte Kursziele erreicht. Der erste Meilenstein liegt bei 150.000 US-Dollar. Aber das ist lediglich der Anfang. Für jeden weiteren BTC-Anstieg um 50.000 US-Dollar - also bei 200.000, 250.000 US-Dollar und darüber hinaus - werden weitere Airdrops freigeschaltet.

Das BTCBULL Token Burning

Zusätzlich hat das Team von BTCBULL dem Token einen Burn-Mechanismus integriert. Mit jedem erreichten Meilenstein wird ein festgelegter Anteil der Token dauerhaft vom Markt genommen. Den Anfang macht ein Burn von 15 Prozent, sobald der Bitcoin Kurs auf 125.000 US-Dollar steigt. Das reduziert das verfügbare Angebot gezielt und kann so als kursstützender Faktor wirken.

BTC Bull Token kombiniert passive Bitcoin-Belohnungen mit einem deflationären Mechanismus - eine Kombination, die gezielt auf Anleger abzielt, die nicht nur vom Wachstum des Bitcoin-Markts profitieren möchten, sondern dieses Potenzial durch einen strategisch positionierten Altcoin noch hebeln wollen.

Früher Investor werden: BTCBULL Token kaufen

Um sich als Early Bird Investor am BTCBULL Presale zu beteiligen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufswebseite verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,00254 US-Dollar. On top hat der Coin auch eine Stakingfunktion, mit der frühe Investoren ihre Bestände schon im Vorfeld passiv erhöhen können. Derzeit sind 1,7 Milliarden BTCBULL im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 61 Prozent.

Hier geht es zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.