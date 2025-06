Sui-Blockchain erreicht in nur zwei Jahren XRP-Transaktionsvolumen und übertrifft Konkurrenz

Kaum eine Layer-1-Blockchain konnte sich so beeindruckend entwickeln, wie es bei Sui der Fall war. So hat die Chain in nur zwei Jahren den Erfolg von XRP in den Schatten gestellt, für welchen das Netzwerk über ein Jahrzehnt benötigt hat. Die fortschrittliche Blockchain zeigt mit ihren technologischen Eigenschaften und starken Nutzungsdaten, warum sie zu den führenden Chains aufsteigt und andere Projekte überholt.

Sui überholt XRP bei Transaktionen und aktiven Nutzern

Während die Kryptowährung XRP und ihr Netzwerk Ripple immer wieder für einen großen Hype sorgen, konnten deren Erfolge seit dem Jahr 2013 von der fortschrittlichen SUI-Blockchain schon nach zwei Jahren annähernd erreicht werden. Denn mittlerweile hat auch Sui 3,6 Mrd. Transaktionen verzeichnet. Nur wenige Chains konnten sich so erfolgreich wie Sui entwickeln, was vor allem auf die technologischen Eigenschaften dieser zurückzuführen ist.

Dank der parallelen Verarbeitung schafft das Netzwerk bis zu 297.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde). Darüber hinaus ist die Latenz mit 400 bis 450 ms gering, was derzeit nur noch von Solana unterboten werden kann. Zudem bietet Sui niedrige Gebühren von zuletzt 0,0021 SUI, die derzeit umgerechnet 0,006825 USD entsprechen. Dies ist sogar noch einmal weniger als die 0,0105458 USD von Solana, wobei sie ebenso gasfreie Transaktionen ermöglicht.

SUI-Kurs reflektiert starke On-Chain-Performance

Solche hervorragenden Daten wurden auch von den Investoren nicht übersehen und mit deutlich höheren Kursen gewürdigt. So konnte der SUI-Kurs sogar zuletzt viele andere Kryptowährungen mit seiner Performanz über die vergangenen zwei Monate in den Schatten stellen. Denn Sui hat in dieser Zeit ein Plus von 55,54 % verzeichnet, während es bei Ethereum trotz der guten Performanz zuletzt nur 44,34 % und bei Solana 33,61 % waren.

Bei der Jahresentwicklung belegt der SUI-Coin hingegen mit einem Kursplus von 219,30 % den achten Platz, wobei er von den Layer-1s der Top 100 nur noch von XRP und seinen 324,87 % überholt werden konnte. Langfristig könnte sich Sui noch besser als Ripple entwickeln, sofern der aktuelle Trend beibehalten wird. Denn derzeit verzeichnet Sui 5,8 Mio. Transaktionen pro Tag, während es bei dem XRP Ledger am 30. Mai nur 1,3 Mio. waren. Bei den aktiven Nutzern ist der Unterschied sogar noch größer, wobei XRP zuletzt 21.870 und SUI 311.400 erreichte.

