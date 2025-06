Miles Deutscher identifiziert drei Altcoins mit Bitcoin-Outperformance-Potenzial für 2025

Bitcoin bleibt mit einer Marktdominanz von über 60 Prozent das Basis-Investment im Kryptomarkt. Als etablierte digitale Leitwährung eignet sich BTC besonders für langfristig orientierte Strategien - viele Investoren halten ihre Positionen über Jahre hinweg. Im Gegensatz dazu bieten Altcoins häufig höhere Volatilität, was sie besonders interessant für mittelfristige Swing-Trades macht. Der bekannte Krypto-Analyst Miles Deutscher hat nun drei Altcoins identifiziert, die schon bald Bitcoin schlagen könnten.

Solana als fundamentaler Portfolio-Bestandteil

Miles Deutscher sieht in Solana weit mehr als einen kurzfristigen Trend. Für ihn ist Solana ein fundamentaler Bestandteil eines langfristig ausgerichteten Portfolios - nicht nur als Alternative zu Ethereum, sondern als eigenständige Kraft im Layer-1-Sektor. Solana hat sich zur bevorzugten Plattform für Retail-Aktivitäten entwickelt, insbesondere im Bereich der Memecoins und dezentralen Anwendungen. Dies hebt Solana deutlich von der Konkurrenz ab.

Hinzu kommen konkrete Wachstumstreiber: Mit dem Firedancer-Upgrade steht eine massive Leistungsverbesserung an, das Saga 2-Smartphone zielt auf mobile Web3-Nutzung und ein möglicher Solana-ETF könnte institutionelles Kapital anziehen. Deutscher traut Solana deshalb eine langfristige Kursentwicklung bis über 1.000 US-Dollar zu. Zur Erinnerung: Aktuell wird SOL lediglich bei rund 155 US-Dollar gehandelt. In seinem Portfolio ist Solana die zweitgrößte Position nach Bitcoin, was zugleich Ausdruck seiner hohen Überzeugung ist.

Hyperliquid und Bittensor als High-Conviction-Picks

Hyperliquid gehört für Miles Deutscher zu den wenigen Krypto-Projekten, die echten Produkt-Markt-Fit erreicht haben. Das Protokoll gewinnt kontinuierlich Marktanteile und konkurriert bereits mit den größten Börsen um Open Interest - phasenweise sogar mit bis zu 30 Prozent Marktanteil im Vergleich zu Binance. Ausschlaggebend für seinen Optimismus ist jedoch vor allem das Tokenmodell: Sämtliche Plattformgewinne aus Gebühren und Volumen fließen über einen Community-Fonds zurück - in Form von Buybacks und Token-Burns.

Bittensor ist für Miles Deutscher die führende Krypto-Plattform im Bereich Künstliche Intelligenz - ein Sektor, den er als einen der global relevantesten Wachstumstrends der kommenden Jahre bezeichnet. TAO vereint dezentrale Governance mit KI-Infrastruktur und positioniert sich damit an der Schnittstelle zweier technologischer Umwälzungen. Für Deutscher ist TAO deshalb der "Bitcoin unter den KI-Coins". Die Kombination aus Mining-Logik, wachsender Community und einem vergleichsweise günstigen Bewertungsniveau macht TAO für ihn zu einer klaren Kaufempfehlung.

Snorter Presale: Neuer Trading-Bot geht viral

Inmitten eines zunehmend innovationsgetriebenen Krypto-Jahres 2025 tritt Snorter als neuer Trading-Bot auf. Der auf Solana basierende Token steht für ein funktionales Trading-Produkt mit einem unterhaltsamen Design. Damit reiht sich Snorter in eine wachsende Zahl dezentraler Anwendungen ein, die Nutzer direkt im Messenger bedienen können - ohne Umwege über zentrale Börsen oder klassische Web-Oberflächen. Snorter hebt sich durch ein System ab, das direkt im Telegram-Interface arbeitet.

Der native Token SNORT fungiert als zentrales Element für erweiterte Funktionen. Dazu zählen automatische Snipes bei neuen Listings, Risikotools zum Schutz vor betrügerischen Projekten und exklusive Features wie Copy-Trading. Die Transaktionsgebühren sinken für Halter des Tokens auf unter 1 Prozent - ein strategischer Vorteil in schnelllebigen Märkten. Der Presale von SNORT läuft über ein gestaffeltes Modell mit 60 Preisstufen. Insgesamt werden 60 Prozent der 500 Millionen Token vor dem Listing angeboten. Bezahlt werden kann mit gängigen Kryptowährungen wie SOL, ETH, BNB oder Stablecoins sowie per Kreditkarte.

Direkt zur offiziellen Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.