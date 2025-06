Bitcoin-Experte Max Keiser warnt eindringlich vor MicroStrategy-Nachahmern

Bitcoin erlebt im Jahr 2025 eine neue Phase der Stärke: Mit einem Allzeithoch von 112.000 US-Dollar festigt die Kryptowährung ihren Status als global anerkanntes Wertaufbewahrungsmittel. Doch während institutionelle Akteure verstärkt Bitcoin-Positionen aufbauen, warnt der bekannte Bitcoin-Experte Max Keiser vor den Risiken, die durch Nachahmer der MicroStrategy-Strategie entstehen könnten.

MicroStrategy-Strategie lockt viele Nachahmer an

Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, hat sein Unternehmen seit 2020 in eine Art Bitcoin-Treasury-Firma transformiert. Der Ansatz: Bitcoin dient nicht nur als Investment, sondern als zentrales Element der Unternehmensbilanz. Um das Bitcoin-Exposure zu maximieren, nutzte Saylor mehrfach Fremdkapital - etwa durch die Ausgabe von Anleihen - um zusätzliche Bitcoin zu kaufen. Ziel dieser Strategie ist es, langfristig von der begrenzten Angebotsstruktur und dem potenziellen Wertzuwachs von Bitcoin zu profitieren.

Durch den Leverage-Ansatz verstärkt MicroStrategy das Renditepotenzial - allerdings auch das Risiko. Bislang hat das Unternehmen trotz hoher Kursschwankungen nie verkauft und die BTC-Bestände regelmäßig erhöht. Michael Saylor ist überzeugter Bitcoin-Maxi und verknappt das Angebot immer weiter. Dieser Erfolg lockt nun zahlreiche Nachahmer an, die ähnliche Treasury-Strategien verfolgen wollen.

Keiser bezweifelt Durchhaltevermögen der Kopien

Max Keiser äußert sich derweil kritisch zu Firmen, die die Bitcoin-Treasury-Strategie von MicroStrategy kopieren. Er weist darauf hin, dass Michael Saylor auch in schwierigen Marktphasen seine Position gehalten habe - selbst als die BTC-Investments stark im Minus lagen. Andere Unternehmen, so Keiser, könnten nicht dieselbe Standhaftigkeit zeigen. Er bezweifelt, dass neue Marktteilnehmer mit vergleichbaren Treasury-Modellen in der Lage sind, einem Bärenmarkt standzuhalten.

Die Nachahmung sei riskant, da Disziplin, Überzeugung und Durchhaltevermögen unter Druck nicht einfach replizierbar seien. Wenn diese Unternehmen dann in einem bärischen Markt ihre Bitcoins auf den Markt schmeißen, könnte dies den Crash verschlimmern. Keiser warnt explizit davor, dass die Strategy-Kopien noch nicht in einem Bärenmarkt getestet wurden und es töricht sei zu glauben, sie würden dieselbe Disziplin wie Saylor aufbringen.

