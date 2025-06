(durchgehend aktualisiert mit neuen Angaben zur Wahlbeteiligung)

WARSCHAU (dpa-AFX) - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis zum späten Nachmittag gaben mehr als 54,91 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Warschau mitteilte. Das war fast zwei Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der zweiten Runde der Präsidentenwahl 2020.

Rund 29 Millionen Menschen sind in Polen wahlberechtigt. Das amtierende Staatsoberhaupt Andrzej Duda kann nach zwei Amtszeiten nicht noch ein weiteres Mal antreten.

Laut Umfragen liegen der Liberale Rafal Trzaskowski (53) aus dem Lager von Regierungschef Donald Tusk und der Rechtskonservative Karol Nawrocki (42) von der oppositionellen PiS gleichauf.

Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr. Danach gibt es zunächst nur Prognosen. Hochrechnungen wie in Deutschland sind in Polen nicht üblich. Das offizielle Endergebnis wird am Montag erwartet./dhe/DP/he