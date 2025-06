Trotz rückläufiger Kursentwicklung in der aktuellen Handelswoche bleibt der Edelmetallmarkt hochdynamisch. Platin fiel in der vergangenen Woche um -3,3 % auf 1057 US-Dollar, Palladium gab um -2,4 % auf 972 US-Dollar nach. Im Monatsverlauf liegt Platin dennoch mit 9,2 % im Plus, während Palladium immerhin um 3,3 % zulegen konnte. Doch jenseits der kurzfristigen Preisschwankungen vollzieht sich insbesondere ...

