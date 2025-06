Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 10:00 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online) 13:15 Uhr, USA: The Campbell Company, Q3-Zahlen 14:00 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druck, Festakt zum Firmenjubiläum 17:00 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung Deutschland: Heidelberger Druck, Kapitalmarkttag Deutschland: Geratherm Geschäftsbericht 2024, Geratal Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: …