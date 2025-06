FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Europäischer Verteidigung:

"Merz, daran lässt er keinen Zweifel, versteht sich als Herzens-Europäer in der Tradition seiner christdemokratischen Vorbilder und Mentoren Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble. Und er steht vor großen Aufgaben: Der Friedenskontinent Europa muss Abschreckung und Verteidigung lernen, und das ohne den Rückhalt der Schutzmacht Amerika, die ökonomisch sogar auf Attacke schaltet. Wie so oft in der europäischen Geschichte könnte nun aus der Krise der nächste große Integrationsschritt erwachsen: Aus der Not, die Gemeinschaft besser verteidigen zu müssen, könnte eine echte Vergemeinschaftung der Verteidigungspolitik werden. Das aber würde bedeuten, dass Macht und Geld aus Berlin in Richtung Brüssel abfließen. Mal sehen, was der Europäer Merz davon hält."