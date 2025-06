Bitcoin-Rallye mit besonderen Merkmalen signalisiert weiteres Wachstumspotenzial

Bitcoin erreichte in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch bei rund 112.000 US-Dollar. Zwar folgte daraufhin eine moderate Korrektur, doch zuvor hatte sich der Markt durch bemerkenswerte Stärke ausgezeichnet. Rücksetzer wurden regelmäßig gekauft, Gewinnmitnahmen blieben meist folgenlos - der Kurs setzte seinen Aufwärtstrend rasch fort. Dennoch mehren sich die Stimmen, dass die aktuelle Rallye strukturell von früheren Zyklen abweichen könnte, was auf noch ungenutztes Potenzial hindeutet.

Institutioneller Fokus dominiert ohne private Euphorie

Im Gespräch zwischen Anthony Pompliano und Bill Barhydt, dem Gründer der Krypto-Plattform Abra, geht es um die aktuelle Entwicklung im Bitcoin-Markt: Die laufende Bitcoin-Rallye unterscheidet sich nach den Experten deutlich von vorherigen Zyklen. Aus Sicht der beiden Analysten ist sie vor allem durch eine bislang ungewöhnlich zurückhaltende Beteiligung privater Anleger geprägt. Während frühere Bullenmärkte durch spekulatives Verhalten, mediale Aufmerksamkeit und starkes Leverage im Derivatemarkt befeuert wurden, ist der aktuelle Aufschwung bislang überwiegend institutionell getrieben.

Diese Zurückhaltung spiegelt sich auch in begleitenden Indikatoren wider: Google-Suchanfragen nach Bitcoin bleiben verhalten, Social-Media-Interesse zeigt keine extreme Dynamik und auch bei klassischen Finanzmedien fehlt das typische Euphorie-Narrativ. Barhydt spricht deshalb von der "verhasstesten Rallye" der Bitcoin-Geschichte - weil sie leise und unspektakulär verläuft, obwohl der Kurs Höchststände erreicht. Selbst bei den Perpetual Futures, die sonst durch hohe Hebelwirkung privater Spekulanten auffallen, bleiben die Leverage-Ratios auffallend niedrig.

Ungenutzte Marktphase deutet auf weitere Kurssteigerungen hin

Diese Kombination deutet auf eine noch unausgeschöpfte Marktphase hin - mit weitaus mehr Potenzial. Denn erfahrungsgemäß kommen Privatanleger am Ende, um mit FOMO den Kurs weitaus höher zu treiben. Erst dann erreicht der Markt historisch valide sein Zyklus-Hoch. Die aktuelle institutionelle Dominanz könnte somit erst den Beginn einer umfassenderen Aufwärtsbewegung darstellen, die ihr volles Potenzial noch nicht entfaltet hat.

Große Unternehmen und professionelle Investoren scheinen die treibende Kraft zu sein - nicht die Masse der Kleinanleger. Diese strukturelle Verschiebung könnte bedeuten, dass der Markt eine solidere Basis hat als in früheren Zyklen, aber gleichzeitig noch Raum für die typische Retail-getriebene Schlussphase bietet, die historisch zu den höchsten Kurssteigerungen geführt hat.

