Gold-Experte Peter Schiff kritisiert Bitcoin-Allzeithoch scharf

Bitcoin erreichte in der vergangenen Woche mit 112.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch, bevor es zu einer moderaten Korrektur kam. Aktuell konsolidiert der Kurs im Bereich von 105.000 US-Dollar. Trotz kurzfristiger Schwankungen bleibt die langfristige Entwicklung beeindruckend: In den letzten eineinhalb Jahrzehnten erzielte Bitcoin höhere Renditen als Aktien, Immobilien oder Rohstoffe. Doch Peter Schiff bleibt weiterhin skeptisch - er erneuert seine Kritik und würde auch heute noch lieber Gold als Bitcoin kaufen.

Bitcoin als "kollektive Wahnvorstellung" bezeichnet

In einem aktuellen Gespräch mit der Journalistin Natalie Brunell erneuerte der bekannte Ökonom und Gold-Bulle Peter Schiff seine scharfe Kritik an Bitcoin. Für Schiff bleibt das Edelmetall der einzige stabile Wertspeicher - Kryptowährungen seien seiner Meinung nach lediglich Spekulationsobjekte ohne intrinsischen Wert. Schiff bezeichnet Bitcoin und den gesamten Krypto-Sektor als "kollektive Wahnvorstellung" und vergleicht das Investieren darin mit einem Glücksspiel, bei dem "das Haus immer gewinnt".

Er argumentiert, dass Bitcoin keinerlei funktionalen Nutzen oder realen Gegenwert habe. Im Gegensatz zu Immobilien, die praktische Anwendungen bieten, sei Bitcoin seiner Ansicht nach lediglich ein digitales Token, dessen Wert rein auf Hoffnung und Glaube basiere. Den Vergleich mit Gold lehnt er strikt ab: Die Idee des "digitalen Goldes" sei in seinen Augen nicht mehr als ein virales Meme. Dabei geht es Schiff nicht nur um finanzielle Risiken für einzelne Anleger, sondern auch um gesamtgesellschaftliche Verschwendung von Ressourcen.

Schiffs Wirtschaftskritik könnte paradoxerweise Bitcoin stützen

Seine Argumentation gründet auf einer grundsätzlichen Kritik an der US-Wirtschaftspolitik. Schiff sieht in der Abkehr vom Goldstandard den Anfang eines ausufernden Defizitzyklus, der durch niedrige Zinsen und exzessives Gelddrucken befeuert werde. Politiker würden Ausgabenkürzungen meiden, um Wähler nicht zu verprellen, und die resultierenden Haushaltslöcher letztlich durch Inflation füllen. Für ihn ist die US-Wirtschaft daher künstlich aufgebläht - getragen von Schulden, Subventionen und einem ungedeckten Dollar.

Diese Einschätzung führt ihn zur Überzeugung, dass Gold als monetäres Rückgrat eine Renaissance erlebt. Zentralbanken weltweit bauten ihre Goldreserven aus, während das Vertrauen in Fiat-Währungen schwindet. Zwar ist Peter Schiff bärisch für Bitcoin - seine Kritik am Status quo der US-Wirtschaft dürfte allerdings ebenso bullisch für Bitcoin sein. Schließlich führt all dies zu einer Ausweitung der Geldmenge, mit welcher Bitcoin historisch stark positiv korreliert.

